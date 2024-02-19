19 февраля 2024

В курганском округе отменили занятия в школах из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Занятия отменили у младшеклассников Лебяжьевского округа Фото:

В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области из-за морозов 20 февраля были отменены занятия для учащихся начальных классов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с низкой температурой воздуха — минус 28 градусов — 20 февраля занятия для учащихся второй смены с 1-го по 4-й класс включительно отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано в сообщении.

Ранее представители областного ЦГМС сообщили, что в регионе с 20 по 24 февраля ожидается аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -36 градусов.

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В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области из-за морозов 20 февраля были отменены занятия для учащихся начальных классов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи с низкой температурой воздуха — минус 28 градусов — 20 февраля занятия для учащихся второй смены с 1-го по 4-й класс включительно отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано в сообщении. Ранее представители областного ЦГМС сообщили, что в регионе с 20 по 24 февраля ожидается аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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