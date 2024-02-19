В курганском округе отменили занятия в школах из-за морозов

В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области из-за морозов 20 февраля были отменены занятия для учащихся начальных классов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с низкой температурой воздуха — минус 28 градусов — 20 февраля занятия для учащихся второй смены с 1-го по 4-й класс включительно отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано в сообщении.
Ранее представители областного ЦГМС сообщили, что в регионе с 20 по 24 февраля ожидается аномально холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -36 градусов.
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