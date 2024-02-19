Общество Какой район Екатеринбурга стал самым криминальным в 2023-м. Фото Самым криминальным районом Екатеринбурга стал Орджоникидзевский 20 февраля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 + В Орджоникидзевском районе в 2023 году было совершено 3114 преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самым криминальным районом Екатеринбурга по итогам 2023 года стал Орджоникидзевский. За 12 месяцев там было зарегистрировано 3114 преступлений. Об этом на заседании гордумы рассказал замначальника УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин. Вторым по количеству преступлений стал Железнодорожный район. В 2023-м там было зарегистрировано 2470 преступлений. Самым безопасным оказался Октябрьский (1712 преступления). Ожидалось, что с докладом по итогам работы городского УМВД за год выступит глава ведомства Максим Метелица. Но его не было, Кашигин был представлен депутатам в качестве врио. На инфографике по уровню преступности в отдельных районах города не указан Академический район. На это во время заседания депутаты обратили внимание. Кашигин в ответ извинился. Статистика зарегистрированных преступлений за 2023-й в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полковник Александр Кашигин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым криминальным районом Екатеринбурга по итогам 2023 года стал Орджоникидзевский. За 12 месяцев там было зарегистрировано 3114 преступлений. Об этом на заседании гордумы рассказал замначальника УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин. Вторым по количеству преступлений стал Железнодорожный район. В 2023-м там было зарегистрировано 2470 преступлений. Самым безопасным оказался Октябрьский (1712 преступления). Ожидалось, что с докладом по итогам работы городского УМВД за год выступит глава ведомства Максим Метелица. Но его не было, Кашигин был представлен депутатам в качестве врио. На инфографике по уровню преступности в отдельных районах города не указан Академический район. На это во время заседания депутаты обратили внимание. Кашигин в ответ извинился. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям