Курганские силовики ликвидировали в колонии казино, устроенное смотрящими

20 февраля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В курганской колонии зеки устроили карточный клуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики обнаружили азартный карточный клуб в исправительной колонии №6 (Кетовский округ Курганской области), который устроили местные смотрящие. За это виновных дополнительно осудили за незаконную организацию азартных игр и пропаганду экстремистского движения. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «Андрей Ш. по прозвищу Широкий занимал должность смотрящего за лагерем, а Владимир М., имеющий уголовное прозвище Муха, занимал должность смотрящего за игрой в подразделении международного общественного движения „АУЕ“* (запрещенная в РФ экстремистская организация), функционирующего на территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области», — информируют материалы уголовного дела из картотеки Кетовского районного суда. Силовики вскрыли схему перевода криминальным авторитетам средств, которые смотрящие брали с участников и болельщиков азартных игр. Были возбуждены уголовные дела по материалам, собранными сотрудниками курганского УФСБ. Смотрящий за колонией разрешил зеку по прозвищу «Муха» устраивать игры и зазывать на них участников из числа осужденных. Часть денег шла в «общий котел», их смотрящие выводили через супругу ответственного за азартные игры. Также осужденные дважды в месяц собирали активистов и устраивали чаепития с пропагандой воровского образа жизни. Смотрящие свою вину признали. Суд учел, что зеки отказались от сборищ — с них сняли уголовную ответственность за пропаганду экстремизма. Смотрящего «Муху» признали виновным в незаконной организации азартных игр — ему прибавили один год колонии строгого режима к уже имеющемуся сроку. «Такая практика организации азартных игр есть почти везде в колониях. Таким образом криминальные элементы заманивают и загоняют в долги более слабых и неопытных сидельцев. Их ставят на счетчик по долгам, и они вынуждены платить. Все это негативно отражается на обстановке в колониях, такие факты надо предупреждать и строго наказывать», — пояснил URA.RU эксперт из числа бывших представителей правоохранительных органов. Редакция обратилась за комментарием в управление ФСИН России по Курганской области. В ведомстве попросили выслать официальный запрос. На момент публикации новости ответ не был получен. *АУЕ — запрещенная в РФ экстремистская организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики обнаружили азартный карточный клуб в исправительной колонии №6 (Кетовский округ Курганской области), который устроили местные смотрящие. За это виновных дополнительно осудили за незаконную организацию азартных игр и пропаганду экстремистского движения. Об этом сообщает система ГАС «Правосудие». «Андрей Ш. по прозвищу Широкий занимал должность смотрящего за лагерем, а Владимир М., имеющий уголовное прозвище Муха, занимал должность смотрящего за игрой в подразделении международного общественного движения „АУЕ“* (запрещенная в РФ экстремистская организация), функционирующего на территории ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области», — информируют материалы уголовного дела из картотеки Кетовского районного суда. Силовики вскрыли схему перевода криминальным авторитетам средств, которые смотрящие брали с участников и болельщиков азартных игр. Были возбуждены уголовные дела по материалам, собранными сотрудниками курганского УФСБ. Смотрящий за колонией разрешил зеку по прозвищу «Муха» устраивать игры и зазывать на них участников из числа осужденных. Часть денег шла в «общий котел», их смотрящие выводили через супругу ответственного за азартные игры. Также осужденные дважды в месяц собирали активистов и устраивали чаепития с пропагандой воровского образа жизни. Смотрящие свою вину признали. Суд учел, что зеки отказались от сборищ — с них сняли уголовную ответственность за пропаганду экстремизма. Смотрящего «Муху» признали виновным в незаконной организации азартных игр — ему прибавили один год колонии строгого режима к уже имеющемуся сроку. «Такая практика организации азартных игр есть почти везде в колониях. Таким образом криминальные элементы заманивают и загоняют в долги более слабых и неопытных сидельцев. Их ставят на счетчик по долгам, и они вынуждены платить. Все это негативно отражается на обстановке в колониях, такие факты надо предупреждать и строго наказывать», — пояснил URA.RU эксперт из числа бывших представителей правоохранительных органов. Редакция обратилась за комментарием в управление ФСИН России по Курганской области. В ведомстве попросили выслать официальный запрос. На момент публикации новости ответ не был получен. *АУЕ — запрещенная в РФ экстремистская организация