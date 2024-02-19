Экс-пиарщика трех уральских губернаторов Федечкина перевели в другой СИЗО

20 февраля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Через две недели Сахалинский облсуд рассмотрит апелляцию Дмитрия Федечкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-замгубернатора Сахалина, пиарщика трех уральских губернаторов Дмитрия Федечкина перевели в СИЗО за 800 км от места рассмотрения апелляции на приговор по делу о коррупции. Саму апелляцию, согласно картотеке судебных дел, областной суд в Южно-Сахалинске рассмотрит 5 марта. «Дмитрий переведен в СИЗО-2 города Оха Сахалинской области. Это север острова в 800-километровой удаленности от Южно-Сахалинска. Вероятно, это связано с апелляцией, которая будет 5 марта», — сообщается в telegram-канале «Что, простите? (Федечкин)», который ведет его друг и коллега Илья Ананьев. В структуре сахалинского УФСИН функционирует два СИЗО — в Охе и собственно в Южно-Сахалинске. Осужденные участвуют в заседаниях апелляционной инстанции, как правило, по видеоконференцсвязи, что нивелирует удаленность от места их проведения. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября 2023 года приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации, и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиапроектами, а затем уехал на Сахалин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-замгубернатора Сахалина, пиарщика трех уральских губернаторов Дмитрия Федечкина перевели в СИЗО за 800 км от места рассмотрения апелляции на приговор по делу о коррупции. Саму апелляцию, согласно картотеке судебных дел, областной суд в Южно-Сахалинске рассмотрит 5 марта. «Дмитрий переведен в СИЗО-2 города Оха Сахалинской области. Это север острова в 800-километровой удаленности от Южно-Сахалинска. Вероятно, это связано с апелляцией, которая будет 5 марта», — сообщается в telegram-канале «Что, простите? (Федечкин)», который ведет его друг и коллега Илья Ананьев. В структуре сахалинского УФСИН функционирует два СИЗО — в Охе и собственно в Южно-Сахалинске. Осужденные участвуют в заседаниях апелляционной инстанции, как правило, по видеоконференцсвязи, что нивелирует удаленность от места их проведения. Федечкина обвинили в том, что он с соучастниками в 2020—2021 годах похитил 2,9 млн рублей из бюджета областного автономного учреждения «Издательский дом «Губернские ведомости», завышая цену размещения рекламы на пассажирских автобусах. Уже на стадии следствия Федечкин заявил, что вину не признает. Городской суд Южно-Сахалинска 27 октября 2023 года приговорил Федечкина к пяти годам лишения свободы по ст. ст. 159 (мошенничество) и 160 (растрата) УК РФ. Должность замгубернатора Сахалинской области Федечкин занял 1 января 2021 года, до этого работал на Урале и в Москве. В Челябинской области Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, также отвечая за медиакоммуникации, и некоторое время в Минсельхозе РФ. В 2015 году Федечкин вернулся в Челябинск, став пресс-секретарем главы региона Бориса Дубровского. После отставки Дубровского уволился. Занимался медиапроектами, а затем уехал на Сахалин.