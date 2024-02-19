19 февраля 2024

Пьяный житель ХМАО протаранил несколько машин на угнанном автомобиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
На жителя Лангепаса завели дело по статьям за угон и управление в пьяном виде Фото:

Житель Лангепаса угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. Полиция ХМАО сообщила, что в момент преступления молодой человек был пьян.

«23-летний житель Лангепаса, выйдя из магазина, увидел на парковке открытый автомобиль с ключами внутри и решил на нем прокатиться, но совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города и повредил несколько автомобилей. На место прибыли сотрудники ОГИБДД. Заметив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, его отстранили от управления транспортным средством», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте.

От освидетельствования мужчина отказался. На нарушителя завели уголовные дела по двум статьям: за угон автомобиля и управление транспортом в состоянии опьянения. В настоящее время житель Лангепаса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что житель Пыть-Яха (ХМАО) после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Житель ХМАО протаранил несколько машин на угнанном автомобиле
Житель ХМАО протаранил несколько машин на угнанном автомобиле

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Житель Лангепаса угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. Полиция ХМАО сообщила, что в момент преступления молодой человек был пьян. «23-летний житель Лангепаса, выйдя из магазина, увидел на парковке открытый автомобиль с ключами внутри и решил на нем прокатиться, но совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города и повредил несколько автомобилей. На место прибыли сотрудники ОГИБДД. Заметив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, его отстранили от управления транспортным средством», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте. От освидетельствования мужчина отказался. На нарушителя завели уголовные дела по двум статьям: за угон автомобиля и управление транспортом в состоянии опьянения. В настоящее время житель Лангепаса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что житель Пыть-Яха (ХМАО) после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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