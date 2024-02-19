Пьяный житель ХМАО протаранил несколько машин на угнанном автомобиле. Фото

20 февраля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

На жителя Лангепаса завели дело по статьям за угон и управление в пьяном виде Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Лангепаса угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. Полиция ХМАО сообщила, что в момент преступления молодой человек был пьян. «23-летний житель Лангепаса, выйдя из магазина, увидел на парковке открытый автомобиль с ключами внутри и решил на нем прокатиться, но совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города и повредил несколько автомобилей. На место прибыли сотрудники ОГИБДД. Заметив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, его отстранили от управления транспортным средством», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте. От освидетельствования мужчина отказался. На нарушителя завели уголовные дела по двум статьям: за угон автомобиля и управление транспортом в состоянии опьянения. В настоящее время житель Лангепаса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что житель Пыть-Яха (ХМАО) после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Житель ХМАО протаранил несколько машин на угнанном автомобиле Полиция ХМАО, https://86.мвд.рф

Житель Лангепаса угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. Полиция ХМАО сообщила, что в момент преступления молодой человек был пьян. «23-летний житель Лангепаса, выйдя из магазина, увидел на парковке открытый автомобиль с ключами внутри и решил на нем прокатиться, но совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города и повредил несколько автомобилей. На место прибыли сотрудники ОГИБДД. Заметив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, его отстранили от управления транспортным средством», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте. От освидетельствования мужчина отказался. На нарушителя завели уголовные дела по двум статьям: за угон автомобиля и управление транспортом в состоянии опьянения. В настоящее время житель Лангепаса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что житель Пыть-Яха (ХМАО) после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.