Житель Лангепаса угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, протаранив несколько машин. Полиция ХМАО сообщила, что в момент преступления молодой человек был пьян.
«23-летний житель Лангепаса, выйдя из магазина, увидел на парковке открытый автомобиль с ключами внутри и решил на нем прокатиться, но совершил дорожно-транспортное происшествие в центре города и повредил несколько автомобилей. На место прибыли сотрудники ОГИБДД. Заметив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, его отстранили от управления транспортным средством», — сообщило УМВД по ХМАО на официальном сайте.
От освидетельствования мужчина отказался. На нарушителя завели уголовные дела по двум статьям: за угон автомобиля и управление транспортом в состоянии опьянения. В настоящее время житель Лангепаса находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее URA.RU писало, что житель Пыть-Яха (ХМАО) после ссоры с женой угнал автомобиль, чтобы погреться. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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