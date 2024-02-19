У 200 тысяч жителей Курганской области вырос размер пенсии

Пенсии более 200 тысяч жителей Курганской области с 2024 года выросли на 7,5%. Данная информация размещена на сайте отделения Социального фонда России по Курганской области.
«Страховые пенсии индексируются ежегодно. С 1 января 2024 года в Курганской области индексация затронула свыше 200 тысяч получателей пенсий по старости. Средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырос до 20,2 тысячи рублей», — объяснил управляющий ОСФР по Курганской области Вадим Шумков.
В фонде отметили, что страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. Также с начала года выросли стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. В регионе стоимость коэффициента составляет 133 рубля, а размер фиксированной выплаты к пенсии — 8134 рубля.
Ранее в регионе выросли выплаты по больничным и пособия по беременности и родам. Максимальное пособие по беременности и родом выросло до 783 тысяч рублей.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.