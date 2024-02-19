19 февраля 2024

У 200 тысяч жителей Курганской области вырос размер пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний размер пенсий для неработающих пенсионеров теперь в регионе составляет 20,2 тысячи рублей Фото:

Пенсии более 200 тысяч жителей Курганской области с 2024 года выросли на 7,5%. Данная информация размещена на сайте отделения Социального фонда России по Курганской области.

«Страховые пенсии индексируются ежегодно. С 1 января 2024 года в Курганской области индексация затронула свыше 200 тысяч получателей пенсий по старости. Средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырос до 20,2 тысячи рублей», — объяснил управляющий ОСФР по Курганской области Вадим Шумков.

В фонде отметили, что страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. Также с начала года выросли стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. В регионе стоимость коэффициента составляет 133 рубля, а размер фиксированной выплаты к пенсии — 8134 рубля.

Ранее в регионе выросли выплаты по больничным и пособия по беременности и родам. Максимальное пособие по беременности и родом выросло до 783 тысяч рублей.

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Пенсии более 200 тысяч жителей Курганской области с 2024 года выросли на 7,5%. Данная информация размещена на сайте отделения Социального фонда России по Курганской области. «Страховые пенсии индексируются ежегодно. С 1 января 2024 года в Курганской области индексация затронула свыше 200 тысяч получателей пенсий по старости. Средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырос до 20,2 тысячи рублей», — объяснил управляющий ОСФР по Курганской области Вадим Шумков. В фонде отметили, что страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. Также с начала года выросли стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. В регионе стоимость коэффициента составляет 133 рубля, а размер фиксированной выплаты к пенсии — 8134 рубля. Ранее в регионе выросли выплаты по больничным и пособия по беременности и родам. Максимальное пособие по беременности и родом выросло до 783 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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