19 февраля 2024

Власти ЯНАО готовы поделиться опытом взаимодействия с коренными народами

Спикер заксобрания ЯНАО Ямкин: Ямал готов делиться своим опытом работы с КМНС
© Служба новостей «URA.RU»
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Дни Ямала. Салехард, ханты, аборигены, фольклор, манси, национальная одежда, кмнс
Власти ЯНАО поделятся опытом с взаимодействием с коренными ямальцами Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы делиться с российскими регионами опытом взаимоотношений с коренными малочисленными народами Севера. Об этом спикер законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал на выступлении в Совете Федерации РФ.

«Заверил [сенаторов], что готовы делиться своим опытом работы, определяющим взаимоотношения власти и коренных малочисленных народов Севера», — заявил Ямкин в своем telegram-канале. Спикер отметил важность задач, которые решают сенаторы, так как они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов.

Дни Ямало-Ненецкого автономного округа проходят в Совете Федерации РФ. В рамках Дней Ямала был представлен опыт округа в реализации прав КМНС и мониторинга вечной мерзлоты.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы делиться с российскими регионами опытом взаимоотношений с коренными малочисленными народами Севера. Об этом спикер законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал на выступлении в Совете Федерации РФ. «Заверил [сенаторов], что готовы делиться своим опытом работы, определяющим взаимоотношения власти и коренных малочисленных народов Севера», — заявил Ямкин в своем telegram-канале. Спикер отметил важность задач, которые решают сенаторы, так как они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов. Дни Ямало-Ненецкого автономного округа проходят в Совете Федерации РФ. В рамках Дней Ямала был представлен опыт округа в реализации прав КМНС и мониторинга вечной мерзлоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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