Власти ЯНАО готовы поделиться опытом взаимодействия с коренными народами

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы делиться с российскими регионами опытом взаимоотношений с коренными малочисленными народами Севера. Об этом спикер законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал на выступлении в Совете Федерации РФ.
«Заверил [сенаторов], что готовы делиться своим опытом работы, определяющим взаимоотношения власти и коренных малочисленных народов Севера», — заявил Ямкин в своем telegram-канале. Спикер отметил важность задач, которые решают сенаторы, так как они прямо влияют на взаимоотношения федерального центра и регионов.
Дни Ямало-Ненецкого автономного округа проходят в Совете Федерации РФ. В рамках Дней Ямала был представлен опыт округа в реализации прав КМНС и мониторинга вечной мерзлоты.
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