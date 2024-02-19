Пропавшая в январе тюменка больше месяца пряталась у соседа от полиции и поисковиков

Пропавшая 13 января жительница деревни Голдобино Ишимского района (Тюменская область) больше месяца пряталась у соседа от силовиков и волонтеров поисковых отрядов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что 19 февраля женщина была найдена.
«Все это время женщина находилась у соседа, который проживает с ней на одной улице. По некоторым данным, причиной ее „побега“ стал конфликт с родственниками», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области URA.RU сообщили о том, что женщину нашли 19 февраля. «Женщина была найдена. По предварительным данным, противоправные действия в отношении нее не совершались», — отметили в ведомстве.
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