19 февраля 2024

Пропавшая в январе тюменка больше месяца пряталась у соседа от полиции и поисковиков

Пропавшую в январе жительницу Ишимского района полиция нашла у соседа
© Служба новостей «URA.RU»
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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция
Женщина пряталась от сотрудников полиции у соседа Фото:

Пропавшая 13 января жительница деревни Голдобино Ишимского района (Тюменская область) больше месяца пряталась у соседа от силовиков и волонтеров поисковых отрядов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что 19 февраля женщина была найдена.

«Все это время женщина находилась у соседа, который проживает с ней на одной улице. По некоторым данным, причиной ее „побега“ стал конфликт с родственниками», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области URA.RU сообщили о том, что женщину нашли 19 февраля. «Женщина была найдена. По предварительным данным, противоправные действия в отношении нее не совершались», — отметили в ведомстве.

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Пропавшая 13 января жительница деревни Голдобино Ишимского района (Тюменская область) больше месяца пряталась у соседа от силовиков и волонтеров поисковых отрядов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что 19 февраля женщина была найдена. «Все это время женщина находилась у соседа, который проживает с ней на одной улице. По некоторым данным, причиной ее „побега“ стал конфликт с родственниками», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области URA.RU сообщили о том, что женщину нашли 19 февраля. «Женщина была найдена. По предварительным данным, противоправные действия в отношении нее не совершались», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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