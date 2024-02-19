Глава Федерации тактических игр Галустян отреагировал на курганскую инициативу

Руководитель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Михаил Галустян поддержал идею создания полигона для подготовки добровольцев в зону СВО в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин.
«Руководство ФВТИ в лице Михаила Сергеевича Галустяна поддержало данное решение Курганской региональной общественной организации. Все действия по созданию полигона согласовали с его заместителем», — рассказал Струнин. Михаил Галустян возглавляет ФВТИ с марта 2016 года и является одним из учредителей курганской федерации.
Строительство полигона начнется весной в микрорайоне Тополя. На нем планируют проводить военно-тактические игры и подготовку добровольцев для участия в зоне СВО. Земельные участки для размещения полигона предоставили курганские бизнесмены. Достроить объект панируют к началу лета.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.