19 февраля 2024

Глава Федерации тактических игр Галустян отреагировал на курганскую инициативу

Галустян поддержал идею полигона для подготовки добровольцев на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, галустян михаил
Глава ФВТИ Михаил Галустян поддержал идею создания полигона для военно-тактических игр в Кургане Фото:

Руководитель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Михаил Галустян поддержал идею создания полигона для подготовки добровольцев в зону СВО в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин.

«Руководство ФВТИ в лице Михаила Сергеевича Галустяна поддержало данное решение Курганской региональной общественной организации. Все действия по созданию полигона согласовали с его заместителем», — рассказал Струнин. Михаил Галустян возглавляет ФВТИ с марта 2016 года и является одним из учредителей курганской федерации.

Строительство полигона начнется весной в микрорайоне Тополя. На нем планируют проводить военно-тактические игры и подготовку добровольцев для участия в зоне СВО. Земельные участки для размещения полигона предоставили курганские бизнесмены. Достроить объект панируют к началу лета.

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Руководитель Федерации военно-тактических игр (ФВТИ) Михаил Галустян поддержал идею создания полигона для подготовки добровольцев в зону СВО в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель региональной организации ФВТИ Вадим Струнин. «Руководство ФВТИ в лице Михаила Сергеевича Галустяна поддержало данное решение Курганской региональной общественной организации. Все действия по созданию полигона согласовали с его заместителем», — рассказал Струнин. Михаил Галустян возглавляет ФВТИ с марта 2016 года и является одним из учредителей курганской федерации. Строительство полигона начнется весной в микрорайоне Тополя. На нем планируют проводить военно-тактические игры и подготовку добровольцев для участия в зоне СВО. Земельные участки для размещения полигона предоставили курганские бизнесмены. Достроить объект панируют к началу лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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