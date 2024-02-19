19 февраля 2024

В Кургане построят полигон для подготовки бойцов в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Полигон разместят в микрорайоне Тополя Фото:

В Кургане построят полигон, где будут готовить добровольцев для участия в СВО. Его планируют разместить в микрорайоне Тополя до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Федерации военно-тактических игр Курганской области Вадим Струнин.

«Полигон будет находиться в микрорайоне Тополя. К строительству приступим весной и планируют закончить к началу лета. Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ планирует проводить здесь обучение добровольцев, подписавших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО», — рассказал Струнин.

На полигоне будут размещены взводный опорный пункт из окопной линии, блок-пост, административное здание, душевые кабины и туалеты. Участки для размещения полигона в безвозмездное пользование на 10 лет предоставили местные бизнесмены. На объекте будут проводить военно-тактические игры, занятия по начальной военной подготовке и тактической медицине.

Ранее URA.RU писало, что в центре НВП «Ураган» проводят занятия по отработке штурмов окопов и зданий, а также оказанию медпомощи. В тактических учениях участвуют как школьники, так и женщины. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в зоне СВО.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане построят полигон, где будут готовить добровольцев для участия в СВО. Его планируют разместить в микрорайоне Тополя до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Федерации военно-тактических игр Курганской области Вадим Струнин. «Полигон будет находиться в микрорайоне Тополя. К строительству приступим весной и планируют закончить к началу лета. Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ планирует проводить здесь обучение добровольцев, подписавших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО», — рассказал Струнин. На полигоне будут размещены взводный опорный пункт из окопной линии, блок-пост, административное здание, душевые кабины и туалеты. Участки для размещения полигона в безвозмездное пользование на 10 лет предоставили местные бизнесмены. На объекте будут проводить военно-тактические игры, занятия по начальной военной подготовке и тактической медицине. Ранее URA.RU писало, что в центре НВП «Ураган» проводят занятия по отработке штурмов окопов и зданий, а также оказанию медпомощи. В тактических учениях участвуют как школьники, так и женщины. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...