В Кургане построят полигон для подготовки бойцов в зону СВО

20 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Полигон разместят в микрорайоне Тополя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане построят полигон, где будут готовить добровольцев для участия в СВО. Его планируют разместить в микрорайоне Тополя до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Федерации военно-тактических игр Курганской области Вадим Струнин. «Полигон будет находиться в микрорайоне Тополя. К строительству приступим весной и планируют закончить к началу лета. Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ планирует проводить здесь обучение добровольцев, подписавших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО», — рассказал Струнин. На полигоне будут размещены взводный опорный пункт из окопной линии, блок-пост, административное здание, душевые кабины и туалеты. Участки для размещения полигона в безвозмездное пользование на 10 лет предоставили местные бизнесмены. На объекте будут проводить военно-тактические игры, занятия по начальной военной подготовке и тактической медицине. Ранее URA.RU писало, что в центре НВП «Ураган» проводят занятия по отработке штурмов окопов и зданий, а также оказанию медпомощи. В тактических учениях участвуют как школьники, так и женщины. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в зоне СВО.

В Кургане построят полигон, где будут готовить добровольцев для участия в СВО. Его планируют разместить в микрорайоне Тополя до начала лета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель Федерации военно-тактических игр Курганской области Вадим Струнин. «Полигон будет находиться в микрорайоне Тополя. К строительству приступим весной и планируют закончить к началу лета. Центр начальной военной подготовки и экипировки „Ураган“ планирует проводить здесь обучение добровольцев, подписавших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО», — рассказал Струнин. На полигоне будут размещены взводный опорный пункт из окопной линии, блок-пост, административное здание, душевые кабины и туалеты. Участки для размещения полигона в безвозмездное пользование на 10 лет предоставили местные бизнесмены. На объекте будут проводить военно-тактические игры, занятия по начальной военной подготовке и тактической медицине. Ранее URA.RU писало, что в центре НВП «Ураган» проводят занятия по отработке штурмов окопов и зданий, а также оказанию медпомощи. В тактических учениях участвуют как школьники, так и женщины. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт в зоне СВО.