Американка два года собирала в Свердловской области помощь для ВСУ

Гражданка России и США два года собирала в Свердловской области деньги для помощи ВСУ. Подробности дела о госизмене сообщает ЦОС ФСБ России.
«С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций. Впоследствии деньги направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, боеприпасов и средств поражения», — говорится в сообщении ведомства.
Жительница Лос-Анджелеса имеет двойное гражданство — США и РФ. Это давало ей возможность беспрепятственно бывать в Свердловской области. Здесь она, кроме сбора денег, участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.
Как сообщалось, ФСБ задержала 33-летнюю женщину. Она арестована. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
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