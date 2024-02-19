19 февраля 2024

Американка два года собирала в Свердловской области помощь для ВСУ

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Гражданка помогала Украине с февраля 2022 года Фото:

Гражданка России и США два года собирала в Свердловской области деньги для помощи ВСУ. Подробности дела о госизмене сообщает ЦОС ФСБ России.

«С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций. Впоследствии деньги направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, боеприпасов и средств поражения», — говорится в сообщении ведомства.

Жительница Лос-Анджелеса имеет двойное гражданство — США и РФ. Это давало ей возможность беспрепятственно бывать в Свердловской области. Здесь она, кроме сбора денег, участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.

Как сообщалось, ФСБ задержала 33-летнюю женщину. Она арестована. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

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Гражданка России и США два года собирала в Свердловской области деньги для помощи ВСУ. Подробности дела о госизмене сообщает ЦОС ФСБ России. «С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций. Впоследствии деньги направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, боеприпасов и средств поражения», — говорится в сообщении ведомства. Жительница Лос-Анджелеса имеет двойное гражданство — США и РФ. Это давало ей возможность беспрепятственно бывать в Свердловской области. Здесь она, кроме сбора денег, участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима. Как сообщалось, ФСБ задержала 33-летнюю женщину. Она арестована. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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