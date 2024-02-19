Происшествия Криминал Американка два года собирала в Свердловской области помощь для ВСУ 20 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 + Гражданка помогала Украине с февраля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гражданка России и США два года собирала в Свердловской области деньги для помощи ВСУ. Подробности дела о госизмене сообщает ЦОС ФСБ России. «С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций. Впоследствии деньги направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, боеприпасов и средств поражения», — говорится в сообщении ведомства. Жительница Лос-Анджелеса имеет двойное гражданство — США и РФ. Это давало ей возможность беспрепятственно бывать в Свердловской области. Здесь она, кроме сбора денег, участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима. Как сообщалось, ФСБ задержала 33-летнюю женщину. Она арестована. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Гражданка России и США два года собирала в Свердловской области деньги для помощи ВСУ. Подробности дела о госизмене сообщает ЦОС ФСБ России. «С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций. Впоследствии деньги направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, боеприпасов и средств поражения», — говорится в сообщении ведомства. Жительница Лос-Анджелеса имеет двойное гражданство — США и РФ. Это давало ей возможность беспрепятственно бывать в Свердловской области. Здесь она, кроме сбора денег, участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима. Как сообщалось, ФСБ задержала 33-летнюю женщину. Она арестована. Возбуждено уголовное дело о госизмене. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям