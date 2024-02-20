Глава СНБО Данилов: убитому в Испании Кузьминову предлагали остаться на Украине

Пилоту-предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8, предлагали остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы Кузьминов оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Алексей Данилов изданию «Украинская правда».
Ранее в украинских СМИ сообщили, что Кузьминов был убит в Испании. Такую же информацию подтвердили в ГУР. Предатель России был найден мертвым после того, как он пригласил к себе домой подругу, передает
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