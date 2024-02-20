Глава СНБО Данилов: убитому в Испании Кузьминову предлагали остаться на Украине

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Кузьминов угнал российский вертолет и прилетел на нем на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пилоту-предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8, предлагали остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы Кузьминов оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Алексей Данилов изданию «Украинская правда».

Ранее в украинских СМИ сообщили, что Кузьминов был убит в Испании. Такую же информацию подтвердили в ГУР. Предатель России был найден мертвым после того, как он пригласил к себе домой подругу, передает Life. Все, что известно по этому случаю, — в материале URA.RU.

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Пилоту-предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8, предлагали остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы Кузьминов оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Алексей Данилов изданию «Украинская правда». Ранее в украинских СМИ сообщили, что Кузьминов был убит в Испании. Такую же информацию подтвердили в ГУР. Предатель России был найден мертвым после того, как он пригласил к себе домой подругу, передает Life. Все, что известно по этому случаю, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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