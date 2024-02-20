Глава СНБО Данилов: убитому в Испании Кузьминову предлагали остаться на Украине

20 февраля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Кузьминов угнал российский вертолет и прилетел на нем на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилоту-предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8, предлагали остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы Кузьминов оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Алексей Данилов изданию «Украинская правда». Ранее в украинских СМИ сообщили, что Кузьминов был убит в Испании. Такую же информацию подтвердили в ГУР. Предатель России был найден мертвым после того, как он пригласил к себе домой подругу, передает Life . Все, что известно по этому случаю, — в материале URA.RU.

Пилоту-предателю России Максиму Кузьминову, который угнал вертолет Ми-8, предлагали остаться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы Кузьминов оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен», — заявил Алексей Данилов изданию «Украинская правда». Ранее в украинских СМИ сообщили, что Кузьминов был убит в Испании. Такую же информацию подтвердили в ГУР. Предатель России был найден мертвым после того, как он пригласил к себе домой подругу, передает Life. Все, что известно по этому случаю, — в материале URA.RU.