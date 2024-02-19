Прокуратура ЯНАО готовит жалобу на энергетиков и муниципалитет

Прокуратура требует вернуть купленное энергетиками имущество муниципалитету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восьмой Арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу прокуратуры ЯНАО, проигравшей спор ООО «Фотон» и администрации Тазовского района. Конфликт между надзорным ведомством и муниципалитетом произошел после того, как местные власти продали передвижные автоматизированные электростанции (ПАЭС). Истец требует вернуть имущество государству. Жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции 20 марта, следует из картотеки дел Арбитражного суда округа.

«Судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Тетерина Н.В., ознакомившись с апелляционной жалобой прокуратуры ЯНАО на решение Арбитражного суда ЯНАО <…> о признании недействительными договоров купли-продажи муниципального имущества, применении последствий их недействительности <…> определил апелляционную жалобу прокуратуры ЯНАО принять», — указывается в постановлении Восьмого Арбитражного апелляционного суда, опубликованном на его сайте.

По мнению представителя прокуратуры, договоры купли-продажи муниципального имущества заключены вопреки запрету на приватизацию объектов энергетики и без проведения конкурентных процедур. Представитель ответчика от муниципалитета возразил истцу, настаивая на том, что ПАЭС временно предназначались для обустройства Заполярного газоконденсатного месторождения. Газовики уже перешли на собственную генерацию и потому в передвижных электростанциях больше не нуждаются. В обеспечении жителей Тазовского района энергией это оборудование никогда не участвовало.

Представитель ООО «Фотон» тоже не видит препятствий для покупки передвижной электростанции. Прокуратура пропустила сроки исковой давности. К тому же, компания успела вложить в модернизацию ПАЭС более 16 млн рублей и поставляет энергию социально значимым объектам.

Ранее прокуратура Тазовского района проводила экспертизу по проектам договоров с ООО «Фотоном» и нарушений не нашла. Дата первого заседания в суде апелляционной инстанции — 20 марта.

ООО «Фотон» занимается энергоснабжением промышленных объектов в Тазовском, Пуровском и Надымском районах ЯНАО с 1996 года. Основной вид деятельности — эксплуатация ПАЭС-2500.