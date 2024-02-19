Свердловская полиция нашла пропавшего мальчика с рыжими волосами

В Березовском найден пропавший ранее 13-летний подросток с рыжими волосами

20 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Сбежавший мальчик прятался у родни под кроватью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники уголовного розыска ОВД Березовского в ходе широкомасштабных мероприятий нашли пропавшего накануне 13-летнего подростка. Он жив, здоров и сейчас доставлен в дежурную часть для опроса, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Юноша все это время прятался в одной из квартир Березовского у своих родственников, которые изначально представителям МВД заявили, что ничего не знают о возможном местонахождении ребенка. Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», — рассказал Горелых. По его словам, к счастью, ни в какую криминальную историю ребенок не угодил. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время. «Глава Березовского ОВД Александр Болдырев дал розыскным мероприятиям ОВД и общественников отбой. В работе по поиску мальчика задействовалась порядка 100 сотрудников полиции и волонтеров», — добавил полковник и выразил последним слова благодарности. Мальчик пропал в Березовском 19 февраля. В тот день ему исполнилось 13 лет. В ориентировках указывалась его главная примета — волосы рыжего цвета. На розыск подростка были ориентированы все наряды комплексных сил полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники уголовного розыска ОВД Березовского в ходе широкомасштабных мероприятий нашли пропавшего накануне 13-летнего подростка. Он жив, здоров и сейчас доставлен в дежурную часть для опроса, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Юноша все это время прятался в одной из квартир Березовского у своих родственников, которые изначально представителям МВД заявили, что ничего не знают о возможном местонахождении ребенка. Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», — рассказал Горелых. По его словам, к счастью, ни в какую криминальную историю ребенок не угодил. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время. «Глава Березовского ОВД Александр Болдырев дал розыскным мероприятиям ОВД и общественников отбой. В работе по поиску мальчика задействовалась порядка 100 сотрудников полиции и волонтеров», — добавил полковник и выразил последним слова благодарности. Мальчик пропал в Березовском 19 февраля. В тот день ему исполнилось 13 лет. В ориентировках указывалась его главная примета — волосы рыжего цвета. На розыск подростка были ориентированы все наряды комплексных сил полиции.