19 февраля 2024

Свердловская полиция нашла пропавшего мальчика с рыжими волосами

В Березовском найден пропавший ранее 13-летний подросток с рыжими волосами
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, автобус, ученик, паз, школьники
Сбежавший мальчик прятался у родни под кроватью (архивное фото) Фото:

Сотрудники уголовного розыска ОВД Березовского в ходе широкомасштабных мероприятий нашли пропавшего накануне 13-летнего подростка. Он жив, здоров и сейчас доставлен в дежурную часть для опроса, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Юноша все это время прятался в одной из квартир Березовского у своих родственников, которые изначально представителям МВД заявили, что ничего не знают о возможном местонахождении ребенка. Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», — рассказал Горелых.

По его словам, к счастью, ни в какую криминальную историю ребенок не угодил. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время.

«Глава Березовского ОВД Александр Болдырев дал розыскным мероприятиям ОВД и общественников отбой. В работе по поиску мальчика задействовалась порядка 100 сотрудников полиции и волонтеров», — добавил полковник и выразил последним слова благодарности.

Мальчик пропал в Березовском 19 февраля. В тот день ему исполнилось 13 лет. В ориентировках указывалась его главная примета — волосы рыжего цвета. На розыск подростка были ориентированы все наряды комплексных сил полиции.

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Сотрудники уголовного розыска ОВД Березовского в ходе широкомасштабных мероприятий нашли пропавшего накануне 13-летнего подростка. Он жив, здоров и сейчас доставлен в дежурную часть для опроса, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Юноша все это время прятался в одной из квартир Березовского у своих родственников, которые изначально представителям МВД заявили, что ничего не знают о возможном местонахождении ребенка. Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью», — рассказал Горелых. По его словам, к счастью, ни в какую криминальную историю ребенок не угодил. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время. «Глава Березовского ОВД Александр Болдырев дал розыскным мероприятиям ОВД и общественников отбой. В работе по поиску мальчика задействовалась порядка 100 сотрудников полиции и волонтеров», — добавил полковник и выразил последним слова благодарности. Мальчик пропал в Березовском 19 февраля. В тот день ему исполнилось 13 лет. В ориентировках указывалась его главная примета — волосы рыжего цвета. На розыск подростка были ориентированы все наряды комплексных сил полиции.
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