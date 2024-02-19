19 февраля 2024

Артюхов за считанные минуты раскрыл главную миссию Ямала

Артюхов выступил на форуме национальных достижений на выставке «Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов выступил на форуме по энергетике Фото:

Ямал освоил только треть запасов разведанных месторождений, а это значит, что округ еще долгое время будет греть Россию и мир. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. О миссии региона он сообщил на форуме национальных достижений, который проходит в Москве.

«Миссия региона давать энергию стране и миру. Даже по разведанным запасам мы добыли только треть газа, а значит, еще долго будем греть Россию и мир», — сообщил Дмитрий Артюхов в трансляции с форума, эфир которой транслирует «Россия 24».

Губернатор рассказал об основных тенденциях в отрасли ТЭК. Добыча смещается на север, «Ямал-СПГ» только за счет окружающей температуры воздуха превосходит возможные мировые аналоги, а Северный морской путь дает возможность транспортировать газ в любую точку мира.

Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — сказал в завершении губернатор.

Губернатор ЯНАО работает в Москве. В Совете Федерации проходят Дни Ямала.

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Ямал освоил только треть запасов разведанных месторождений, а это значит, что округ еще долгое время будет греть Россию и мир. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. О миссии региона он сообщил на форуме национальных достижений, который проходит в Москве. «Миссия региона давать энергию стране и миру. Даже по разведанным запасам мы добыли только треть газа, а значит, еще долго будем греть Россию и мир», — сообщил Дмитрий Артюхов в трансляции с форума, эфир которой транслирует «Россия 24». Губернатор рассказал об основных тенденциях в отрасли ТЭК. Добыча смещается на север, «Ямал-СПГ» только за счет окружающей температуры воздуха превосходит возможные мировые аналоги, а Северный морской путь дает возможность транспортировать газ в любую точку мира. Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — сказал в завершении губернатор. Губернатор ЯНАО работает в Москве. В Совете Федерации проходят Дни Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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