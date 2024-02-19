Артюхов за считанные минуты раскрыл главную миссию Ямала

Артюхов выступил на форуме национальных достижений на выставке «Россия»

20 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов выступил на форуме по энергетике Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Ямал освоил только треть запасов разведанных месторождений, а это значит, что округ еще долгое время будет греть Россию и мир. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. О миссии региона он сообщил на форуме национальных достижений, который проходит в Москве. «Миссия региона давать энергию стране и миру. Даже по разведанным запасам мы добыли только треть газа, а значит, еще долго будем греть Россию и мир», — сообщил Дмитрий Артюхов в трансляции с форума, эфир которой транслирует «Россия 24». Губернатор рассказал об основных тенденциях в отрасли ТЭК. Добыча смещается на север, «Ямал-СПГ» только за счет окружающей температуры воздуха превосходит возможные мировые аналоги, а Северный морской путь дает возможность транспортировать газ в любую точку мира. Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — сказал в завершении губернатор. Губернатор ЯНАО работает в Москве. В Совете Федерации проходят Дни Ямала.

Ямал освоил только треть запасов разведанных месторождений, а это значит, что округ еще долгое время будет греть Россию и мир. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. О миссии региона он сообщил на форуме национальных достижений, который проходит в Москве. «Миссия региона давать энергию стране и миру. Даже по разведанным запасам мы добыли только треть газа, а значит, еще долго будем греть Россию и мир», — сообщил Дмитрий Артюхов в трансляции с форума, эфир которой транслирует «Россия 24». Губернатор рассказал об основных тенденциях в отрасли ТЭК. Добыча смещается на север, «Ямал-СПГ» только за счет окружающей температуры воздуха превосходит возможные мировые аналоги, а Северный морской путь дает возможность транспортировать газ в любую точку мира. Артюхов напомнил о социальных приоритетах Ямала, в том числе и о росте рождаемости. «Газ не ради газа — а для людей», — сказал в завершении губернатор. Губернатор ЯНАО работает в Москве. В Совете Федерации проходят Дни Ямала.