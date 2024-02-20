Адвокат раскрыл, кто может лишить Ефремова всех шансов выйти на свободу по УДО

Семья водителя, который погиб в ДТП с Ефремовым, решит судьбу актера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль "Господин хороший" в Ельцин Центре. Екатеринбург, ефремов михаил
У актера есть шансы выйти из колонии по УДО Фото:
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП, в котором погиб человек, может выйти на свободу уже летом 2024 года. Он подавал заявление на условно-досрочное освобождение (УДО). У него достаточно большие шансы выйти по УДО, однако последнее слово будет за семьей погибшего водителя, которая может не одобрить ходатайство о досрочном освобождении. Об этом сообщил Пятому каналу бывший адвокат семьи Александр Добровинский.

«Недавно совсем ко мне обратились представители Михаила Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями, клиентами, и выяснить их позицию. Мы разговаривали с одним из сыновей. Люди находятся в процессе обдумывания», — сообщил он.

Добровинский ответил, что у семьи погибшего пока нет четкой позиции. С одной стороны, им жалко Ефремова. Но с другой — он виновен в гибели их близкого человека, а значит, должен ответить за свой поступок.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года: на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee врезался в «Ладу». В результате происшествия водитель «Лады», 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице. В МВД сообщили, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП, в котором погиб человек, может выйти на свободу уже летом 2024 года. Он подавал заявление на условно-досрочное освобождение (УДО). У него достаточно большие шансы выйти по УДО, однако последнее слово будет за семьей погибшего водителя, которая может не одобрить ходатайство о досрочном освобождении. Об этом сообщил Пятому каналу бывший адвокат семьи Александр Добровинский. «Недавно совсем ко мне обратились представители Михаила Ефремова с просьбой связаться с моими бывшими доверителями, клиентами, и выяснить их позицию. Мы разговаривали с одним из сыновей. Люди находятся в процессе обдумывания», — сообщил он. Добровинский ответил, что у семьи погибшего пока нет четкой позиции. С одной стороны, им жалко Ефремова. Но с другой — он виновен в гибели их близкого человека, а значит, должен ответить за свой поступок. ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года: на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee врезался в «Ладу». В результате происшествия водитель «Лады», 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице. В МВД сообщили, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже смягчили приговор, сократив срок на полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...