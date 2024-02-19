Отец гражданки США прокомментировал ее арест в Екатеринбурге за помощь ВСУ

Задержание сотрудниками ФСБ гражданки США и России Ксении из Екатеринбурга по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) повергло родных и близких женщину в шок. Об этом URA.RU сообщил отец задержанной Павел.
«Мы сами пока ничего не знаем. Мы в шоке. Для нас это трагедия. На данный момент мы выясняем информацию о произошедшем», — отметил Павел.
О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса (США), которая собирала деньги на нужны ВСУ, стало известно 20 февраля. Женщина, имеющая двойное гражданство, по данным ведомства, участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В отношении нее возбудили дело о госизмене. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.
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