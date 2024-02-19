Губернатор Комарова раскрыла размер доходов бюджета РФ от добычи нефти в ХМАО

Губернатор Комарова: бюджет РФ получил 21 триллион рублей от нефтедобычи в ХМАО

20 февраля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова рассказала, что доходы от добычи нефти в ХМАО составляют 11% от годового бюджета РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что доходы от добычи югорской нефти составляют 11% ежегодного консолидированного бюджета РФ. За шесть прошедших лет эта сумма составила 21,7 триллиона рублей. Сумму глава региона озвучила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Югорская нефть — это 11% от ежегодного консолидированного бюджета Российской Федерации. За шесть лет сумма составила 21,7 триллиона рублей. Если измерять в полезности, то это 96 Крымских мостов, 145 000 спасенных жизней детей с заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия), больше 7000 самолетов типа МС-21 и так далее», — подчеркнула Комарова. Глава региона отметила, что эти доходы важны для страны и способствуют достижению национальных целей. Они помогают решать задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в национальных проектах. Ранее URA.RU писало, что на выставке «Россия» в Москве стартовал отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Новой планки нефтяники планируют достичь в 2025 году.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что доходы от добычи югорской нефти составляют 11% ежегодного консолидированного бюджета РФ. За шесть прошедших лет эта сумма составила 21,7 триллиона рублей. Сумму глава региона озвучила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Югорская нефть — это 11% от ежегодного консолидированного бюджета Российской Федерации. За шесть лет сумма составила 21,7 триллиона рублей. Если измерять в полезности, то это 96 Крымских мостов, 145 000 спасенных жизней детей с заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия), больше 7000 самолетов типа МС-21 и так далее», — подчеркнула Комарова. Глава региона отметила, что эти доходы важны для страны и способствуют достижению национальных целей. Они помогают решать задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в национальных проектах. Ранее URA.RU писало, что на выставке «Россия» в Москве стартовал отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Новой планки нефтяники планируют достичь в 2025 году.