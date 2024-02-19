19 февраля 2024

Губернатор Комарова раскрыла размер доходов бюджета РФ от добычи нефти в ХМАО

Губернатор Комарова: бюджет РФ получил 21 триллион рублей от нефтедобычи в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова рассказала, что доходы от добычи нефти в ХМАО составляют 11% от годового бюджета РФ Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что доходы от добычи югорской нефти составляют 11% ежегодного консолидированного бюджета РФ. За шесть прошедших лет эта сумма составила 21,7 триллиона рублей. Сумму глава региона озвучила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Югорская нефть — это 11% от ежегодного консолидированного бюджета Российской Федерации. За шесть лет сумма составила 21,7 триллиона рублей. Если измерять в полезности, то это 96 Крымских мостов, 145 000 спасенных жизней детей с заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия), больше 7000 самолетов типа МС-21 и так далее», — подчеркнула Комарова.

Глава региона отметила, что эти доходы важны для страны и способствуют достижению национальных целей. Они помогают решать задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в национальных проектах.

Ранее URA.RU писало, что на выставке «Россия» в Москве стартовал отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Новой планки нефтяники планируют достичь в 2025 году.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что доходы от добычи югорской нефти составляют 11% ежегодного консолидированного бюджета РФ. За шесть прошедших лет эта сумма составила 21,7 триллиона рублей. Сумму глава региона озвучила на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития в энергетике», прямой эфир которой транслировался на официальном сайте главы округа в социальной сети «ВКонтакте». «Югорская нефть — это 11% от ежегодного консолидированного бюджета Российской Федерации. За шесть лет сумма составила 21,7 триллиона рублей. Если измерять в полезности, то это 96 Крымских мостов, 145 000 спасенных жизней детей с заболеванием СМА (спинальная мышечная атрофия), больше 7000 самолетов типа МС-21 и так далее», — подчеркнула Комарова. Глава региона отметила, что эти доходы важны для страны и способствуют достижению национальных целей. Они помогают решать задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в национальных проектах. Ранее URA.RU писало, что на выставке «Россия» в Москве стартовал отсчет до момента добычи 13-миллиардной тонны нефти в ХМАО. Новой планки нефтяники планируют достичь в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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