Путин обратил внимание на вопросы трудовой миграции

Российский президент Владимир Путин отметил важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции. Об этом он заявил в приветственном слове участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения», которое опубликовано на сайте Кремля.
«На производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки. Отдельная важная тема — совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, в приоритете стоит подготовка квалифицированных специалистов, а также повышение производительности труда.
Форум проходит в Санкт-Петербурге, в нем участвуют представители органов власти и предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружеств.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России. По его словам, цифра может в разы превышать 16 миллионов человек.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.