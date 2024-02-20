Путин обратил внимание на вопросы трудовой миграции

Путин отметил важность регулирования процессов трудовой миграции

20 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Путин назвал повышение производительности труда одним из важнейших приоритетов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин отметил важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции. Об этом он заявил в приветственном слове участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения», которое опубликовано на сайте Кремля. «На производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки. Отдельная важная тема — совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, в приоритете стоит подготовка квалифицированных специалистов, а также повышение производительности труда. Форум проходит в Санкт-Петербурге, в нем участвуют представители органов власти и предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружеств. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России. По его словам, цифра может в разы превышать 16 миллионов человек.

Российский президент Владимир Путин отметил важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции. Об этом он заявил в приветственном слове участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения», которое опубликовано на сайте Кремля. «На производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки. Отдельная важная тема — совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, в приоритете стоит подготовка квалифицированных специалистов, а также повышение производительности труда. Форум проходит в Санкт-Петербурге, в нем участвуют представители органов власти и предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружеств. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России. По его словам, цифра может в разы превышать 16 миллионов человек.