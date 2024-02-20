Путин обратил внимание на вопросы трудовой миграции

Путин отметил важность регулирования процессов трудовой миграции
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Путин назвал повышение производительности труда одним из важнейших приоритетов РФ Фото:

Российский президент Владимир Путин отметил важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции. Об этом он заявил в приветственном слове участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения», которое опубликовано на сайте Кремля.

«На производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки. Отдельная важная тема — совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, в приоритете стоит подготовка квалифицированных специалистов, а также повышение производительности труда.

Форум проходит в Санкт-Петербурге, в нем участвуют представители органов власти и предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружеств.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России. По его словам, цифра может в разы превышать 16 миллионов человек.

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Российский президент Владимир Путин отметил важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции. Об этом он заявил в приветственном слове участникам и организаторам VIII Санкт-Петербургского Международного форума труда «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения», которое опубликовано на сайте Кремля. «На производствах необходимо внедрять цифровые технологии и перспективные научные разработки. Отдельная важная тема — совершенствование образовательных и профессиональных стандартов, эффективное регулирование процессов трудовой миграции», — заявил Путин. Кроме того, по его словам, в приоритете стоит подготовка квалифицированных специалистов, а также повышение производительности труда. Форум проходит в Санкт-Петербурге, в нем участвуют представители органов власти и предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружеств. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России. По его словам, цифра может в разы превышать 16 миллионов человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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