Депутат Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России

09 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В России больше 16 миллионов мигрантов, считает Михаил Матвеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за отсутствия визового режима со странами Средней Азии и постановки на учет в России число мигрантов может в разы превышать цифру в 16 миллионов человек. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Сколько в России проживает мигрантов Новость по теме В России вдвое снизился приток мигрантов «У нас разные цифры фигурируют по постановке на миграционный учет. То, что я читал, со ссылками на МВД РФ, — в 2022 году было около 16 миллионов человек. Это те, кто становился на миграционный учет. Но надо понимать, что эта цифра может быть подвижной. Человек уехал, приехал. Один и тот же мог несколько раз в течение года съездить в Россию и обратно. У нас нет визового режима со странами Средней Азии, и, соответственно, вопрос постановки на миграционный учет — это добрая воля самого приезжего. Поэтому реальное количество иностранных граждан в РФ может быть и не 16, а 25 миллионов. Или даже больше», — объяснил Михаил Матвеев. Депутат Госдумы напомнил, что был период, когда в России резко сократилось число мигрантов. «Был короткий промежуток времени, примерно три-шесть месяцев, когда непонятно было, как государство поведет себя в отношении границ (с начала СВО) и в отношении мобилизации. Соответственно, я знаю такие истории, когда некоторые мужчины призывного возраста быстро брали билеты и уезжали к себе в Душанбе или Андижан (Узбекистан). Через полгода, когда наши власти всех успокоили, что ничего не произойдет, они возвращались», — отметил он. Разрабатываемые проекты учета мигрантов в России Новость по теме Какие меры российские власти приняли против мигрантов в 2023 году По словам зампредседателя комитета Госдумы, в России разрабатываются программы регулирования миграционного вопроса. «Сейчас в недрах МВД РФ разрабатывается документ, что-то вроде дорожной карты мигранта. Вводится термин — режим контролируемого пребывания. Проект готовится Межведомственной комиссией Совета безопасности по трудовым мигрантам. Активное участие в работе принимает МВД РФ. В документе говорится, что в стране будет вестись тотальная дактилоскопия (снятие отпечатков пальцев — прим. URA.RU), сбор биометрии всех въезжающих. Будут внедряться механизмы учета фискального свойства. То есть цифровизация пребывания мигранта на территории России, когда понятно, где он получает деньги, сколько, как он их тратит, где работает, где он находится и так далее», — разъяснил Матвеев. При этом собеседник агентства высказал опасения в действенности разрабатываемых мер при условии отсутствия визового режима в РФ. «Определенные меры по учету и контролю сейчас разрабатываются, но насколько это будет, действительно, работать? Попытка навести какой-то порядок при открытых границах и отсутствии визового режима, — это все равно, что наливать воду в ведро, в котором есть множество дырок», — подчеркнул он. Какое необходимо ввести меры по контролю миграции в России Новость по теме В России создадут цифровые профили мигрантов Депутат назвал меры, которые могут помочь контролировать миграционный вопрос в России. «Есть несколько основных мер, которые, в моем понимании, должны быть приняты. Первое — это введение визового режима. Он бы позволил каждого человека, который въезжает, включая членов семей, видеть, знать, понимать цель его пребывания и где он находится. Второе — это система контроля, которая анонсируется, но пока непонятно, в каком виде она будет введена. То есть это дактилоскопия и прочее», — рассказал Матвеев. Мигранты, по мнению спикера, должны жить не за счет налогоплательщиков-россиян. «Третье — это система мер, которая бы не позволяла „паразитировать“ приезжим на социальной системе государства. Если мигрант вывозит с собой семью, ему надо обязательно, чтобы с ним жило пять детей, жена, мать и так далее, то он должен их полностью содержать. То есть, ему надо платить в школе за ребят. Они не должны приниматься в учебные заведения без знания русского языка. Чтобы они курсы какие-то проходили. Все должно быть платное для иностранцев. А не за счет налогоплательщиков», — подчеркнул он. Парламентарий добавил, что трудовые мигранты не должны получать гражданство РФ. «Четвертое — нужно прекратить раздачу паспортов РФ всем, кроме реальных соотечественников, то есть русских из-за рубежа и потомков коренных народов России. Потому что если вам нужны рабочие руки, пусть они приезжают, работают и уезжают. А зачем гражданство давать? На мой взгляд, выбор в РФ должен делаться в пользу собственного рабочего класса. А не за счет постоянного вливания потоков мигрантов, которые трудятся практически как „штрейхбрейкеры“, не позволяя повышать производительность труда и заработную плату местным жителям. У нас же целые сектора в ЖКХ, в транспорте, в общепите захвачены диаспорами», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за отсутствия визового режима со странами Средней Азии и постановки на учет в России число мигрантов может в разы превышать цифру в 16 миллионов человек. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. «У нас разные цифры фигурируют по постановке на миграционный учет. То, что я читал, со ссылками на МВД РФ, — в 2022 году было около 16 миллионов человек. Это те, кто становился на миграционный учет. Но надо понимать, что эта цифра может быть подвижной. Человек уехал, приехал. Один и тот же мог несколько раз в течение года съездить в Россию и обратно. У нас нет визового режима со странами Средней Азии, и, соответственно, вопрос постановки на миграционный учет — это добрая воля самого приезжего. Поэтому реальное количество иностранных граждан в РФ может быть и не 16, а 25 миллионов. Или даже больше», — объяснил Михаил Матвеев. Депутат Госдумы напомнил, что был период, когда в России резко сократилось число мигрантов. «Был короткий промежуток времени, примерно три-шесть месяцев, когда непонятно было, как государство поведет себя в отношении границ (с начала СВО) и в отношении мобилизации. Соответственно, я знаю такие истории, когда некоторые мужчины призывного возраста быстро брали билеты и уезжали к себе в Душанбе или Андижан (Узбекистан). Через полгода, когда наши власти всех успокоили, что ничего не произойдет, они возвращались», — отметил он. По словам зампредседателя комитета Госдумы, в России разрабатываются программы регулирования миграционного вопроса. «Сейчас в недрах МВД РФ разрабатывается документ, что-то вроде дорожной карты мигранта. Вводится термин — режим контролируемого пребывания. Проект готовится Межведомственной комиссией Совета безопасности по трудовым мигрантам. Активное участие в работе принимает МВД РФ. В документе говорится, что в стране будет вестись тотальная дактилоскопия (снятие отпечатков пальцев — прим. URA.RU), сбор биометрии всех въезжающих. Будут внедряться механизмы учета фискального свойства. То есть цифровизация пребывания мигранта на территории России, когда понятно, где он получает деньги, сколько, как он их тратит, где работает, где он находится и так далее», — разъяснил Матвеев. При этом собеседник агентства высказал опасения в действенности разрабатываемых мер при условии отсутствия визового режима в РФ. «Определенные меры по учету и контролю сейчас разрабатываются, но насколько это будет, действительно, работать? Попытка навести какой-то порядок при открытых границах и отсутствии визового режима, — это все равно, что наливать воду в ведро, в котором есть множество дырок», — подчеркнул он. Депутат назвал меры, которые могут помочь контролировать миграционный вопрос в России. «Есть несколько основных мер, которые, в моем понимании, должны быть приняты. Первое — это введение визового режима. Он бы позволил каждого человека, который въезжает, включая членов семей, видеть, знать, понимать цель его пребывания и где он находится. Второе — это система контроля, которая анонсируется, но пока непонятно, в каком виде она будет введена. То есть это дактилоскопия и прочее», — рассказал Матвеев. Мигранты, по мнению спикера, должны жить не за счет налогоплательщиков-россиян. «Третье — это система мер, которая бы не позволяла „паразитировать“ приезжим на социальной системе государства. Если мигрант вывозит с собой семью, ему надо обязательно, чтобы с ним жило пять детей, жена, мать и так далее, то он должен их полностью содержать. То есть, ему надо платить в школе за ребят. Они не должны приниматься в учебные заведения без знания русского языка. Чтобы они курсы какие-то проходили. Все должно быть платное для иностранцев. А не за счет налогоплательщиков», — подчеркнул он. Парламентарий добавил, что трудовые мигранты не должны получать гражданство РФ. «Четвертое — нужно прекратить раздачу паспортов РФ всем, кроме реальных соотечественников, то есть русских из-за рубежа и потомков коренных народов России. Потому что если вам нужны рабочие руки, пусть они приезжают, работают и уезжают. А зачем гражданство давать? На мой взгляд, выбор в РФ должен делаться в пользу собственного рабочего класса. А не за счет постоянного вливания потоков мигрантов, которые трудятся практически как „штрейхбрейкеры“, не позволяя повышать производительность труда и заработную плату местным жителям. У нас же целые сектора в ЖКХ, в транспорте, в общепите захвачены диаспорами», — заявил он.