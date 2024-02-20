Свердловский полицейский поставил на колени и отшлепал студенток ремнем. Видео

20 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Что означали действия «педагога в погонах», предстоит выяснить его коллегам по силовым ведомствам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Мужчина, подрабатывающий педагогом в местном техникуме, поставил одну учащуюся на колени, а вторую отшлепал ремнем. Подробности URA.RU рассказал юрист, представляющий интересы одной из потерпевших Сергей Барсуков. «Ко мне обратилась заявительница и пожаловалась, что преподаватель техникума торговли и сервиса Иван Корсак — действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского — наказал ее 17-летнюю дочь. Во время занятия он при всех студентах поставил девушку на колени в угол. Мною поданы заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру, начата проверка», — рассказал Барсуков. По словам мамы девушки, ее дочь наказали за улыбку, которую та позволила себе во время занятия. Днем ранее «педагог в погонах» наказал другую «провинившуюся»: так же прилюдно он вывел 18-летнюю студентку перед аудиторией и отшлепал ремнем. «Такое поведение унижает достоинство подростков, которые еще формируются как личность. Оно недопустимо ни для кого вообще, ни для полицейского в частности», — считает Барсуков. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. Ее руководитель Валерий Горелых подтвердил, что проверка ведется. «19 февраля в полицию Каменска-Уральского поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказал полковник. Он уточнил, что педагог, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время. «По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках законодательства. При подтверждении вины преподавателя он понесет наказание в установленном законом порядке», — отметил Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Мужчина, подрабатывающий педагогом в местном техникуме, поставил одну учащуюся на колени, а вторую отшлепал ремнем. Подробности URA.RU рассказал юрист, представляющий интересы одной из потерпевших Сергей Барсуков. «Ко мне обратилась заявительница и пожаловалась, что преподаватель техникума торговли и сервиса Иван Корсак — действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского — наказал ее 17-летнюю дочь. Во время занятия он при всех студентах поставил девушку на колени в угол. Мною поданы заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру, начата проверка», — рассказал Барсуков. По словам мамы девушки, ее дочь наказали за улыбку, которую та позволила себе во время занятия. Днем ранее «педагог в погонах» наказал другую «провинившуюся»: так же прилюдно он вывел 18-летнюю студентку перед аудиторией и отшлепал ремнем. «Такое поведение унижает достоинство подростков, которые еще формируются как личность. Оно недопустимо ни для кого вообще, ни для полицейского в частности», — считает Барсуков. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. Ее руководитель Валерий Горелых подтвердил, что проверка ведется. «19 февраля в полицию Каменска-Уральского поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказал полковник. Он уточнил, что педагог, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время. «По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках законодательства. При подтверждении вины преподавателя он понесет наказание в установленном законом порядке», — отметил Горелых.