Опекунше убитого шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Фото, видео

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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Вероника Наумова находится в СИЗО с 2023 года Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала Ленинского районного суда.

Наумова будет находиться в СИЗО до 27 мая. Свою вину она не признает. Защита просила отправить подсудимую под домашний арест.

В конце июня 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали Наумову и отправили под стражу. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

Вероника Наумова продолжает отрицать свою вину в гибели мальчика
Вероника Наумова продолжает отрицать свою вину в гибели мальчика
Фото:

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В Екатеринбурге опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала Ленинского районного суда. Наумова будет находиться в СИЗО до 27 мая. Свою вину она не признает. Защита просила отправить подсудимую под домашний арест. В конце июня 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали Наумову и отправили под стражу. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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