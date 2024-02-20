Опекунше убитого шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Фото, видео

20 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова находится в СИЗО с 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала Ленинского районного суда. Наумова будет находиться в СИЗО до 27 мая. Свою вину она не признает. Защита просила отправить подсудимую под домашний арест. В конце июня 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали Наумову и отправили под стражу. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Вероника Наумова продолжает отрицать свою вину в гибели мальчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала Ленинского районного суда. Наумова будет находиться в СИЗО до 27 мая. Свою вину она не признает. Защита просила отправить подсудимую под домашний арест. В конце июня 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали Наумову и отправили под стражу. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.