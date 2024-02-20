Вероника Наумова находится в СИЗО с 2023 года
новость из сюжетаВ Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев
В Екатеринбурге опекуну Веронике Наумовой, обвиняемой в гибели шестилетнего Далера Бобиева, продлили арест. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала Ленинского районного суда.
Наумова будет находиться в СИЗО до 27 мая. Свою вину она не признает. Защита просила отправить подсудимую под домашний арест.
В конце июня 2023 года Наумова сообщила в полицию о пропаже Далера Бобиева. На поиски вышли полицейские, волонтеры и спасатели. Спустя три дня мальчика нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Силовики задержали Наумову и отправили под стражу. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
Вероника Наумова продолжает отрицать свою вину в гибели мальчика
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