Губернатор Махонин назвал главные успехи в области здравоохранения в Пермском крае в 2023 году

Губернатор Махонин завил о снижении смертности в Пермском крае

20 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти выделят дополнительные деньги на развитие медицинской отрасли в Прикамье Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Пермском крае в 2023 году выросла средняя продолжительность жизни и снизилась смертность. Об заявил губернатор Дмитрий Махонин, выступая на региональном съезде врачей. По его словам, положительной динамики региону удалось добиться за счет поддержки краевой властью отрасли здравоохранения. Благодаря этому построены новые больницы, поликлиники и ФАПы, в которые пришли работать новые кадры. «Если посмотреть статистику [за 2023 год], то мы ожидаем среднюю продолжительность жизни жителя Прикамья в 2024 году выше 71 года. И это, конечно, хороший показатель. Но мы стремимся к 78 годам к 2030 году. У нас с 2022 года на 5% снизился показатель смертности, он вернулся к уровню доковидного 2019 года. [Пермский край занимает] второе место в стране по снижению смертности от онкозаболеваний и летальным исходам от болезней сердца, системы кровообращения. Ситуация демографическая выравнивается, и это хорошая тенденция», — отметил Махонин. Губернатор также отметил, что региональные власти направят дополнительные бюджетные средства на развитие медицинской отрасли. Средства будут пойдет на ремонт 43 объектов медицинских организаций в 2024—2025 годах. «Это те средства, которые уже заложены в бюджет. Но задача, которую мы ставим, значительно шире. Сегодня вместе с министерством строительства, управлением капстроительства Пермского края разработан комплексный план капитального ремонта медицинских объектов в почти 97 медицинских организациях, станциях скорой медицинской помощи», — подчеркнул Махонин. Он добавил, что больницы и поликлиники также обеспечат мебелью и оргтехникой. Говоря о важности привлечения кадров в отрасль, Махонин отметил, что власти продолжат развивать региональную программу медицинские кадры Прикамья. Также глава региона призвал врачей «получать обратную связь от населения» в вопросах оказания медицинской помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае в 2023 году выросла средняя продолжительность жизни и снизилась смертность. Об заявил губернатор Дмитрий Махонин, выступая на региональном съезде врачей. По его словам, положительной динамики региону удалось добиться за счет поддержки краевой властью отрасли здравоохранения. Благодаря этому построены новые больницы, поликлиники и ФАПы, в которые пришли работать новые кадры. «Если посмотреть статистику [за 2023 год], то мы ожидаем среднюю продолжительность жизни жителя Прикамья в 2024 году выше 71 года. И это, конечно, хороший показатель. Но мы стремимся к 78 годам к 2030 году. У нас с 2022 года на 5% снизился показатель смертности, он вернулся к уровню доковидного 2019 года. [Пермский край занимает] второе место в стране по снижению смертности от онкозаболеваний и летальным исходам от болезней сердца, системы кровообращения. Ситуация демографическая выравнивается, и это хорошая тенденция», — отметил Махонин. Губернатор также отметил, что региональные власти направят дополнительные бюджетные средства на развитие медицинской отрасли. Средства будут пойдет на ремонт 43 объектов медицинских организаций в 2024—2025 годах. «Это те средства, которые уже заложены в бюджет. Но задача, которую мы ставим, значительно шире. Сегодня вместе с министерством строительства, управлением капстроительства Пермского края разработан комплексный план капитального ремонта медицинских объектов в почти 97 медицинских организациях, станциях скорой медицинской помощи», — подчеркнул Махонин. Он добавил, что больницы и поликлиники также обеспечат мебелью и оргтехникой. Говоря о важности привлечения кадров в отрасль, Махонин отметил, что власти продолжат развивать региональную программу медицинские кадры Прикамья. Также глава региона призвал врачей «получать обратную связь от населения» в вопросах оказания медицинской помощи.