Песков прокомментировал задержания на акциях из-за Навального*

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет, топ
Дмитрий Песков заявил, что правоохранители действуют в рамках закона Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Правоохранительные органы, которые задерживают людей на стихийных акциях, действуют в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, почему на мероприятиях из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) задерживали людей с цветами.

«Нет я ничего не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в соответствии с законами», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В день смерти Навального в некоторых городах России прошли акции. Люди приносили цветы к стихийным мемориалам.

* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Правоохранительные органы, которые задерживают людей на стихийных акциях, действуют в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, почему на мероприятиях из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) задерживали людей с цветами. «Нет я ничего не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в соответствии с законами», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В день смерти Навального в некоторых городах России прошли акции. Люди приносили цветы к стихийным мемориалам. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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