Песков прокомментировал задержания на акциях из-за Навального*

20 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что правоохранители действуют в рамках закона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Правоохранительные органы, которые задерживают людей на стихийных акциях, действуют в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, почему на мероприятиях из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) задерживали людей с цветами. «Нет я ничего не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в соответствии с законами», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В день смерти Навального в некоторых городах России прошли акции. Люди приносили цветы к стихийным мемориалам. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Правоохранительные органы, которые задерживают людей на стихийных акциях, действуют в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, почему на мероприятиях из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) задерживали людей с цветами. «Нет я ничего не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в соответствии с законами», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В день смерти Навального в некоторых городах России прошли акции. Люди приносили цветы к стихийным мемориалам. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов