Песков прокомментировал задержания на акциях из-за Навального*

Правоохранительные органы, которые задерживают людей на стихийных акциях, действуют в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, почему на мероприятиях из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) задерживали людей с цветами.
«Нет я ничего не могу сказать. Правоохранительные органы выполняют свои функции, действуют в соответствии с законами», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В день смерти Навального в некоторых городах России прошли акции. Люди приносили цветы к стихийным мемориалам.
* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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