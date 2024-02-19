Суд обязал власти ЯНАО найти здание для содержания нелегальных мигрантов

20 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Суд Салехарда обязал чиновников найти помещение для содержания мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Салехарда (ЯНАО) возложил на правительство ЯНАО обязанность за шесть месяцев подыскать здание для содержания нелегальных мигрантов до их выдворения за пределы Российской Федерации. Иск, поданный заместителем прокурора окружной столицы, был удовлетворен частично, следует из решения суда. «Возложить на правительство ЯНАО обязанность в течение шести месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу предоставить УМВД России по ЯНАО здание в целях размещения специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации», — сообщается на сайте Салехардского горсуда. Признать незаконным бездействие окружного правительства суд отказался. Здание должно соответствовать определенным требованиям: располагаться на отдельном участке, на удалении от жилых домов не менее 150 метров и иметь помещения для содержания мигрантов из расчета 2-6 человек. При размещении на двухъярусных кроватях на одного мигранта должно приходится не менее 6 квадратных метров санитарной площади, при одноярусных кроватях — 4,5 квадратных метра. Ранее с целью содержания мигрантов использовался центр «Вахтовик» в Надыме, который требовал ремонта. Договор на ремонт был заключен, но из-за проволочек подрядчика приведение комплекса в надлежащий вид затянулось. УМВД по ЯНАО просит передать для этих целей детский сад «Рябинушка», который рассматривался окружным правительством в качестве резервного госпиталя при новых волнах пандемии. В настоящее время идет согласование о передаче детского сада для нужд УМВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд Салехарда (ЯНАО) возложил на правительство ЯНАО обязанность за шесть месяцев подыскать здание для содержания нелегальных мигрантов до их выдворения за пределы Российской Федерации. Иск, поданный заместителем прокурора окружной столицы, был удовлетворен частично, следует из решения суда. «Возложить на правительство ЯНАО обязанность в течение шести месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу предоставить УМВД России по ЯНАО здание в целях размещения специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации», — сообщается на сайте Салехардского горсуда. Признать незаконным бездействие окружного правительства суд отказался. Здание должно соответствовать определенным требованиям: располагаться на отдельном участке, на удалении от жилых домов не менее 150 метров и иметь помещения для содержания мигрантов из расчета 2-6 человек. При размещении на двухъярусных кроватях на одного мигранта должно приходится не менее 6 квадратных метров санитарной площади, при одноярусных кроватях — 4,5 квадратных метра. Ранее с целью содержания мигрантов использовался центр «Вахтовик» в Надыме, который требовал ремонта. Договор на ремонт был заключен, но из-за проволочек подрядчика приведение комплекса в надлежащий вид затянулось. УМВД по ЯНАО просит передать для этих целей детский сад «Рябинушка», который рассматривался окружным правительством в качестве резервного госпиталя при новых волнах пандемии. В настоящее время идет согласование о передаче детского сада для нужд УМВД.