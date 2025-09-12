Названы самые высокооплачиваемые специалисты в России

Тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в России по итогам лета 2025 года. Средняя предлагаемая зарплата для этой категории специалистов достигла 129 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа". Аналитики выяснили, что за последний год средние зарплатные ожидания для тестировщиков выросли на 13%.
"Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили тестировщики — средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 129 079 рублей в месяц за полный рабочий день", — отмечается в исследовании. Текст передает РИА Новости.
В компании уточнили, что спрос на специалистов, занимающихся поиском ошибок, проверкой функциональности, безопасности и удобства программных продуктов, остается стабильно высоким. Фактический доход зависит от уровня квалификации и опыта сотрудника. В тройку лидеров по зарплатам среди офисных специалистов также вошли инженеры (105,5 тысячи рублей в месяц) и технологи (97,2 тысячи рублей).
В региональном разрезе максимальные зарплаты для офисных специалистов зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе — около 137,7 тысячи рублей в месяц. В Москве работодатели были готовы предложить 124,6 тысячи рублей, а в Сахалинской области — 121 тысячу рублей.
Эксперты отметили, что наибольший рост зарплат летом 2025 года наблюдался в банковском и инвестиционном секторах (+47% за год). Кроме того, существенно выросли доходы сотрудников клиентских служб (+32%) и специалистов по продажам (+26%). По словам директора категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилла Пшеничных, компании увеличивают зарплаты, чтобы привлечь и удержать квалифицированных сотрудников.
Ранее кандидат экономических наук Максим Кривелевич сообщил, что увеличение доходов граждан приводит к ускорению инфляционных процессов, а не к их сдерживанию. Эксперт пояснил, что рост заработных плат способствует повышению потребительского спроса, что в конечном итоге отражается на росте цен, передает 360.ru. По словам Кривелевича, активизация спроса вследствие увеличения доходов неизбежно провоцирует инфляцию, поэтому длительный опережающий рост доходов по отношению к инфляции невозможен.
