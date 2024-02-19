Глава минздрава Пермского края поставила задачу медикам на 2024 год

Глава минздрава Крутень: в Пермском крае необходимо снизить смертность

20 февраля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Анастасия Крутень выступила перед врачами Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае перед медикам стоит задача в 2024 году не только снизить смертность населения, но и повысить среднюю продолжительность жизни граждан трудоспособного возраста. Об этом, выступая на съезде врачей региона, заявила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Чиновница напомнила, что к 2030 году Пермский край должен достигнуть показателя среднего уровня продолжительности жизни 76,6 лет. «Те темпы, которыми мы с вами движемся [к этому показателю], не могут нас удовлетворять. Мы продолжаем увеличивать средний уровень продолжительности жизни людей сверхтрудоспособного возраста, а население трудоспособного возраста как умирало, так и умирает. Задача, которая стоит сегодня перед всеми здесь сидящими, и теми, кто стоит на „боевом посту“, уделить особое внимание трудоспособному возрасту и снижению смертности именно в этом периоде. Это задача серьезная, и ее в любом случае придется решать», — заявила Крутень. Глава минздрава Прикамья признала также, что показатели обеспеченностью кадрами медицинских организаций оставляют желать лучшего. Для привлечения в отрасль специалистов профильные мудвузы набирают студентов-целевиков, а в регионе действуют различные меры поддержки для медиков: единовременные выплаты, компенсация за аренду жилья, программа «Земский доктор» и другие. По словам Крутень, в 2023 году из других регионов в Пермский край удалось привлечь 38 специалистов. Основой упор делается на студентов-целевиков, которые остаются работать в муниципалитетах после окончания обучения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае перед медикам стоит задача в 2024 году не только снизить смертность населения, но и повысить среднюю продолжительность жизни граждан трудоспособного возраста. Об этом, выступая на съезде врачей региона, заявила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Чиновница напомнила, что к 2030 году Пермский край должен достигнуть показателя среднего уровня продолжительности жизни 76,6 лет. «Те темпы, которыми мы с вами движемся [к этому показателю], не могут нас удовлетворять. Мы продолжаем увеличивать средний уровень продолжительности жизни людей сверхтрудоспособного возраста, а население трудоспособного возраста как умирало, так и умирает. Задача, которая стоит сегодня перед всеми здесь сидящими, и теми, кто стоит на „боевом посту“, уделить особое внимание трудоспособному возрасту и снижению смертности именно в этом периоде. Это задача серьезная, и ее в любом случае придется решать», — заявила Крутень. Глава минздрава Прикамья признала также, что показатели обеспеченностью кадрами медицинских организаций оставляют желать лучшего. Для привлечения в отрасль специалистов профильные мудвузы набирают студентов-целевиков, а в регионе действуют различные меры поддержки для медиков: единовременные выплаты, компенсация за аренду жилья, программа «Земский доктор» и другие. По словам Крутень, в 2023 году из других регионов в Пермский край удалось привлечь 38 специалистов. Основой упор делается на студентов-целевиков, которые остаются работать в муниципалитетах после окончания обучения.