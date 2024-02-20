Глава челябинского общества глухих задержан в Москве в ходе спецоперации МВД

В Челябинске ничего не смогли сказать о задержании Евгения Безрукова Фото: Олег Черных © URA.RU

Председатель Челябинского реготделения «Всероссийского общества глухих», вице-президент федеральной организации ВОГ и экс-член регионального политсовета «Единой России» Евгений Безруков задержан в ходе спецоперации МВД в Москве. Вместе с ним задержаны также президент общества и ряд высокопоставленных функционеров, сообщили URA.RU в ВОГ.

«Сегодня утром в соответствии с решением Следственного департамента МВД РФ были задержаны некоторые сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон; член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин; бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих», — заявили в пресс-службе общества. Иные подробности будут озвучены на готовящейся пресс-конференции.

Там также добавили, что поддерживают контакты с правоохранительными органами и адвокатами задержанных. В челябинском региональном отделении ВОГ заявили корреспонденту URA.RU, что не располагают информацией о произошедшем.

Безрукову 49 лет. В Челябинской области, помимо прочего, он курирует партийный проект ЕР «Единая страна — доступная среда» и тренирует детскую и юношескую команды баскетбольного клуба «Метеор».