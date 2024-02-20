Алексей Текслер поблагодарил президента страны за решение о создании межуниверситетского кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля на стратсессии в Челябинске, посвященной выработке модели управления межуниверситетским кампусом, поблагодарил президента Владимира Путина за решение о его строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Спасибо президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске — это один из самых важных проектов развития нашего региона, потому что мы таким образом создаем его будущее. Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки», — подчеркнул Текслер.

Стратсессия проходит в Челябинске 20—21 февраля, в дискуссии принимают участие представители промышленных предприятий, концессионера, вузов-участников проекта, фонда «Сколково» и исполнительных органов региона. В своем выступлении Текслер подчеркнул приоритетность интеграции науки, высшей школы и производства в университетский кампус.

Площадь учебно-научного кампуса с уникальными лабораториями составит более 40 тысяч квадратных метров. Студенческая инфраструктура будет построена в три этапа (строительство студенческих гостиниц, учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-центра). Работа по всем этапам ведется в соответствии с графиком. Две студенческие гостиницы будут сданы уже в марте этого года.

Также Текслер поблагодарил Министерство науки и высшего образования России за совместную работу и решение возникающих вопросов. Межуниверситетский кампус мирового уровня возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Алексей Текслер представил участникам стратсессии учебно-научный корпус кампуса Пресс-служба правительства Челябинской области