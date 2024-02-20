Текслер поблагодарил Путина за важное решение для Челябинска. Фото

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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер поблагодарил президента страны за решение о создании межуниверситетского кампуса Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля на стратсессии в Челябинске, посвященной выработке модели управления межуниверситетским кампусом, поблагодарил президента Владимира Путина за решение о его строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Спасибо президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске — это один из самых важных проектов развития нашего региона, потому что мы таким образом создаем его будущее. Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки», — подчеркнул Текслер.

Стратсессия проходит в Челябинске 20—21 февраля, в дискуссии принимают участие представители промышленных предприятий, концессионера, вузов-участников проекта, фонда «Сколково» и исполнительных органов региона. В своем выступлении Текслер подчеркнул приоритетность интеграции науки, высшей школы и производства в университетский кампус.

Площадь учебно-научного кампуса с уникальными лабораториями составит более 40 тысяч квадратных метров. Студенческая инфраструктура будет построена в три этапа (строительство студенческих гостиниц, учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-центра). Работа по всем этапам ведется в соответствии с графиком. Две студенческие гостиницы будут сданы уже в марте этого года.

Также Текслер поблагодарил Министерство науки и высшего образования России за совместную работу и решение возникающих вопросов. Межуниверситетский кампус мирового уровня возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Алексей Текслер представил участникам стратсессии учебно-научный корпус кампуса
Алексей Текслер представил участникам стратсессии учебно-научный корпус кампуса
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля на стратсессии в Челябинске, посвященной выработке модели управления межуниверситетским кампусом, поблагодарил президента Владимира Путина за решение о его строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Спасибо президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске — это один из самых важных проектов развития нашего региона, потому что мы таким образом создаем его будущее. Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки», — подчеркнул Текслер. Стратсессия проходит в Челябинске 20—21 февраля, в дискуссии принимают участие представители промышленных предприятий, концессионера, вузов-участников проекта, фонда «Сколково» и исполнительных органов региона. В своем выступлении Текслер подчеркнул приоритетность интеграции науки, высшей школы и производства в университетский кампус. Площадь учебно-научного кампуса с уникальными лабораториями составит более 40 тысяч квадратных метров. Студенческая инфраструктура будет построена в три этапа (строительство студенческих гостиниц, учебно-научного комплекса и многофункционального конференц-центра). Работа по всем этапам ведется в соответствии с графиком. Две студенческие гостиницы будут сданы уже в марте этого года. Также Текслер поблагодарил Министерство науки и высшего образования России за совместную работу и решение возникающих вопросов. Межуниверситетский кампус мирового уровня возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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