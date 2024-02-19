Тюменцы не посмотрят телевизор из-за солнца

В Тюменской области прогнозируются сбои в работе телевидения из-за того, что солнце встало в одну линию со спутниками связи. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области прогнозируются сбои в работе ТВ: длительность помех может составить от пяти до 20 минут. Причина в том, что солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями», — сообщает инфоцентр властей.
К подобным ситуациям оператор сетей — РТРС готовится заранее, поэтому у большинства тюменцев телевизор будет вещать в обычном режиме. У тех, кто все же попадет в зону помех, они будут периодически наблюдаться вплоть до 8 марта, в период с 10:44 до 14:23.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.