Тюменцы не посмотрят телевизор из-за солнца

В Тюменской области ожидаются перебои в ТВ-вещании

20 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Перебои могут наблюдаться вплоть до 8 марта в определенные часы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области прогнозируются сбои в работе телевидения из-за того, что солнце встало в одну линию со спутниками связи. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области прогнозируются сбои в работе ТВ: длительность помех может составить от пяти до 20 минут. Причина в том, что солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями», — сообщает инфоцентр властей. К подобным ситуациям оператор сетей — РТРС готовится заранее, поэтому у большинства тюменцев телевизор будет вещать в обычном режиме. У тех, кто все же попадет в зону помех, они будут периодически наблюдаться вплоть до 8 марта, в период с 10:44 до 14:23.

В Тюменской области прогнозируются сбои в работе телевидения из-за того, что солнце встало в одну линию со спутниками связи. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области прогнозируются сбои в работе ТВ: длительность помех может составить от пяти до 20 минут. Причина в том, что солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями», — сообщает инфоцентр властей. К подобным ситуациям оператор сетей — РТРС готовится заранее, поэтому у большинства тюменцев телевизор будет вещать в обычном режиме. У тех, кто все же попадет в зону помех, они будут периодически наблюдаться вплоть до 8 марта, в период с 10:44 до 14:23.