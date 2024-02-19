19 февраля 2024

Тюменцы не посмотрят телевизор из-за солнца

В Тюменской области ожидаются перебои в ТВ-вещании
© Служба новостей «URA.RU»
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Перебои могут наблюдаться вплоть до 8 марта в определенные часы Фото:

В Тюменской области прогнозируются сбои в работе телевидения из-за того, что солнце встало в одну линию со спутниками связи. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области прогнозируются сбои в работе ТВ: длительность помех может составить от пяти до 20 минут. Причина в том, что солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями», — сообщает инфоцентр властей.

К подобным ситуациям оператор сетей — РТРС готовится заранее, поэтому у большинства тюменцев телевизор будет вещать в обычном режиме. У тех, кто все же попадет в зону помех, они будут периодически наблюдаться вплоть до 8 марта, в период с 10:44 до 14:23.

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В Тюменской области прогнозируются сбои в работе телевидения из-за того, что солнце встало в одну линию со спутниками связи. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области прогнозируются сбои в работе ТВ: длительность помех может составить от пяти до 20 минут. Причина в том, что солнце встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями», — сообщает инфоцентр властей. К подобным ситуациям оператор сетей — РТРС готовится заранее, поэтому у большинства тюменцев телевизор будет вещать в обычном режиме. У тех, кто все же попадет в зону помех, они будут периодически наблюдаться вплоть до 8 марта, в период с 10:44 до 14:23.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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