ООН: Украина может возвращать беженцев призывного возраста

20 февраля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы призывного возраста могут подлежать мобилизации, заявил Филипп Леклер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина имеет право вернуть беженцев призывного возраста, иначе такие беженцы могут потерять свой статус защиты. Такое заявление сделал региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер. «Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста», — передает слова Леклера РИА Новости. Он добавил, что в таком случае будет открыт вопрос о статусе и защите такой категории украинских беженцев. По словам верховного комиссара, мобилизация не является преследованием, но призыв к военной службе по соображениям совести все еще существует. Обсуждение закона о мобилизации в украинском парламенте вызывает активное обсуждение среди беженцев как в Европе, так и внутри самой Украины, заключил Леклер. С февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, а выезд за рубеж запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в стране наблюдается проблема с недостатком призывников. Многие мужчины пытаются уклониться от мобилизации, их задерживают при попытке покинуть страну нелегально. Сообщается, что украинские граждане, получившие условные сроки за уклонение от мобилизации, также будут подвергаться призыву, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина имеет право вернуть беженцев призывного возраста, иначе такие беженцы могут потерять свой статус защиты. Такое заявление сделал региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер. «Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста», — передает слова Леклера РИА Новости. Он добавил, что в таком случае будет открыт вопрос о статусе и защите такой категории украинских беженцев. По словам верховного комиссара, мобилизация не является преследованием, но призыв к военной службе по соображениям совести все еще существует. Обсуждение закона о мобилизации в украинском парламенте вызывает активное обсуждение среди беженцев как в Европе, так и внутри самой Украины, заключил Леклер. С февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, а выезд за рубеж запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в стране наблюдается проблема с недостатком призывников. Многие мужчины пытаются уклониться от мобилизации, их задерживают при попытке покинуть страну нелегально. Сообщается, что украинские граждане, получившие условные сроки за уклонение от мобилизации, также будут подвергаться призыву, передает Life.