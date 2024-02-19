19 февраля 2024

Жители Сургута пожаловались в полицию на мужчину, душившего мальчика в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
По заявлению очевидца, мужчина душил мальчика на глазах у пассажиров автобуса Фото:

Жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса якобы душил маленького мальчика, который ехал с ним. При этом на видеозаписи, которую аноним выложил в telegram-канал «ЧП Сургут», признаков агрессии сургутянина по отношению к детям нет.

«Вчера в районе 20:20 в маршрутном автобусе мужчина в поучительных целях душил малолетнего мальчика. На замечания пассажиров хамил. Мальчик после случившегося не проронил ни слова. Они вышли на остановке Билецкого и отправились в Крылов парк. Заявление в полицию написано», — подписал аноним публикацию с видеозаписью. По утверждению автора, мужчина агрессивен и представляет опасность для детей.

В окружном УМВД корреспонденту URA.RU подтвердили, что сообщение действительно было зарегистрировано в первом отделе полиции Сургута. «На данный момент проводится проверка по данному факту, сотрудники работают», — пояснили в пресс-службе силового ведомства Югры.

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Жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса якобы душил маленького мальчика, который ехал с ним. При этом на видеозаписи, которую аноним выложил в telegram-канал «ЧП Сургут», признаков агрессии сургутянина по отношению к детям нет. «Вчера в районе 20:20 в маршрутном автобусе мужчина в поучительных целях душил малолетнего мальчика. На замечания пассажиров хамил. Мальчик после случившегося не проронил ни слова. Они вышли на остановке Билецкого и отправились в Крылов парк. Заявление в полицию написано», — подписал аноним публикацию с видеозаписью. По утверждению автора, мужчина агрессивен и представляет опасность для детей. В окружном УМВД корреспонденту URA.RU подтвердили, что сообщение действительно было зарегистрировано в первом отделе полиции Сургута. «На данный момент проводится проверка по данному факту, сотрудники работают», — пояснили в пресс-службе силового ведомства Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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