Жители Сургута пожаловались в полицию на мужчину, душившего мальчика в автобусе

20 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

По заявлению очевидца, мужчина душил мальчика на глазах у пассажиров автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса якобы душил маленького мальчика, который ехал с ним. При этом на видеозаписи, которую аноним выложил в telegram-канал «ЧП Сургут», признаков агрессии сургутянина по отношению к детям нет. «Вчера в районе 20:20 в маршрутном автобусе мужчина в поучительных целях душил малолетнего мальчика. На замечания пассажиров хамил. Мальчик после случившегося не проронил ни слова. Они вышли на остановке Билецкого и отправились в Крылов парк. Заявление в полицию написано», — подписал аноним публикацию с видеозаписью. По утверждению автора, мужчина агрессивен и представляет опасность для детей. В окружном УМВД корреспонденту URA.RU подтвердили, что сообщение действительно было зарегистрировано в первом отделе полиции Сургута. «На данный момент проводится проверка по данному факту, сотрудники работают», — пояснили в пресс-службе силового ведомства Югры.

Жители Сургута (ХМАО) обратились в полицию из-за того, что пассажир автобуса якобы душил маленького мальчика, который ехал с ним. При этом на видеозаписи, которую аноним выложил в telegram-канал «ЧП Сургут», признаков агрессии сургутянина по отношению к детям нет. «Вчера в районе 20:20 в маршрутном автобусе мужчина в поучительных целях душил малолетнего мальчика. На замечания пассажиров хамил. Мальчик после случившегося не проронил ни слова. Они вышли на остановке Билецкого и отправились в Крылов парк. Заявление в полицию написано», — подписал аноним публикацию с видеозаписью. По утверждению автора, мужчина агрессивен и представляет опасность для детей. В окружном УМВД корреспонденту URA.RU подтвердили, что сообщение действительно было зарегистрировано в первом отделе полиции Сургута. «На данный момент проводится проверка по данному факту, сотрудники работают», — пояснили в пресс-службе силового ведомства Югры.