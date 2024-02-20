The Times: НАТО ждут тяжелые времена после выборов в США

20 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

НАТО ждут трудные времена Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Независимо от того, кто победит по итогам президентских выборов в США, НАТО ждут тяжелые времена. Об этом написала британская газета The Times. «НАТО ждут тяжелые времена, независимо от того, какой из несовершенных кандидатов победит в ноябре», — говорится в материале издания. Там добавили, что Североатлантический альянс не может рассчитывать на то, что США под руководством бывшего президента Дональда Трампа присоединятся к НАТО для борьбы с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, НАТО не может рассчитывать и на то, что Штаты под руководством нынешнего главы Джо Байдена справятся с ростом социальных расходов, чтобы выделить средства для армии. Ранее осведомленные источники сообщили газете The Washington Post о том, что страны Евросоюза обсуждают создание структур, которые могут дополнить или заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах. Предполагалось, что структура работала бы в соответствии с гарантиями безопасности США.

Независимо от того, кто победит по итогам президентских выборов в США, НАТО ждут тяжелые времена. Об этом написала британская газета The Times. «НАТО ждут тяжелые времена, независимо от того, какой из несовершенных кандидатов победит в ноябре», — говорится в материале издания. Там добавили, что Североатлантический альянс не может рассчитывать на то, что США под руководством бывшего президента Дональда Трампа присоединятся к НАТО для борьбы с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, НАТО не может рассчитывать и на то, что Штаты под руководством нынешнего главы Джо Байдена справятся с ростом социальных расходов, чтобы выделить средства для армии. Ранее осведомленные источники сообщили газете The Washington Post о том, что страны Евросоюза обсуждают создание структур, которые могут дополнить или заменить НАТО в случае, если Трамп выиграет на выборах. Предполагалось, что структура работала бы в соответствии с гарантиями безопасности США.