WhatsApp запретит делать скриншоты профилей пользователей

20 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Скриншоты профилей в WhatsApp окажутся под запретом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) намерен внедрить новую функцию, которая запретит делать скриншоты фотографий профилей пользователей. Об этом пишет портал WABetaInfo. «WhatsApp намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг направлен на повышение конфиденциальности и защиты личных данных пользователей. В настоящее время приложение позволяет сохранять фотографии профилей, что может привести к несанкционированному обмену и использованию личных изображений без согласия их владельцев. С новой функцией, при попытке сделать скриншот фотографии профиля, пользователь будет получать уведомление о блокировке действия. Таким образом, WhatsApp стремится предотвратить случайный и несанкционированный обмен фотографиями профиля, укрепляя концепцию конфиденциальности и согласия пользователей, заключили в материале.

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) намерен внедрить новую функцию, которая запретит делать скриншоты фотографий профилей пользователей. Об этом пишет портал WABetaInfo. «WhatsApp намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг направлен на повышение конфиденциальности и защиты личных данных пользователей. В настоящее время приложение позволяет сохранять фотографии профилей, что может привести к несанкционированному обмену и использованию личных изображений без согласия их владельцев. С новой функцией, при попытке сделать скриншот фотографии профиля, пользователь будет получать уведомление о блокировке действия. Таким образом, WhatsApp стремится предотвратить случайный и несанкционированный обмен фотографиями профиля, укрепляя концепцию конфиденциальности и согласия пользователей, заключили в материале.