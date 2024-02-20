WhatsApp запретит делать скриншоты профилей пользователей

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Социальные сети. Google. Курган, телефон, мессенджер, whatsapp, вотсап
Скриншоты профилей в WhatsApp окажутся под запретом Фото:

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) намерен внедрить новую функцию, которая запретит делать скриншоты фотографий профилей пользователей. Об этом пишет портал WABetaInfo.

«WhatsApp намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг направлен на повышение конфиденциальности и защиты личных данных пользователей. В настоящее время приложение позволяет сохранять фотографии профилей, что может привести к несанкционированному обмену и использованию личных изображений без согласия их владельцев.

С новой функцией, при попытке сделать скриншот фотографии профиля, пользователь будет получать уведомление о блокировке действия. Таким образом, WhatsApp стремится предотвратить случайный и несанкционированный обмен фотографиями профиля, укрепляя концепцию конфиденциальности и согласия пользователей, заключили в материале.

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) намерен внедрить новую функцию, которая запретит делать скриншоты фотографий профилей пользователей. Об этом пишет портал WABetaInfo. «WhatsApp намерен внедрить функцию, которая запретит делать скриншот фотографии профиля», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг направлен на повышение конфиденциальности и защиты личных данных пользователей. В настоящее время приложение позволяет сохранять фотографии профилей, что может привести к несанкционированному обмену и использованию личных изображений без согласия их владельцев. С новой функцией, при попытке сделать скриншот фотографии профиля, пользователь будет получать уведомление о блокировке действия. Таким образом, WhatsApp стремится предотвратить случайный и несанкционированный обмен фотографиями профиля, укрепляя концепцию конфиденциальности и согласия пользователей, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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