В российском регионе согласовали акцию памяти Немцова

20 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

В Алтайском крае пройдет акция памяти Бориса Немцова, заявили в партии «Яблоко» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Убийство Бориса Немцова В Барнауле согласовали проведение акции памяти политика Бориса Немцова. Об этом рассказали в региональном отделении партии «Яблоко». «Намерены провести акцию в память о политике Борисе Немцове. Акцию согласовали с барнаульской администрацией», — передает сообщение партии « Газета.ru ». Там добавили, что проведение акции запланировано на площади Свободы, рядом с памятником «Прощание», установленным в память жертвам политических репрессий. Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. В результате произошедшего были задержаны Азор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев. Считается, что именно последний выстрелил в Немцова. Следствие утверждало, что за убийство политика им была обещана сумма в 15 миллионов рублей. Мотивы и личности организаторов так и не удалось установить. Все участники преступления были приговорены к лишению свободы от 11 до 20 лет.

В Барнауле согласовали проведение акции памяти политика Бориса Немцова. Об этом рассказали в региональном отделении партии «Яблоко». «Намерены провести акцию в память о политике Борисе Немцове. Акцию согласовали с барнаульской администрацией», — передает сообщение партии «Газета.ru». Там добавили, что проведение акции запланировано на площади Свободы, рядом с памятником «Прощание», установленным в память жертвам политических репрессий. Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. В результате произошедшего были задержаны Азор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев. Считается, что именно последний выстрелил в Немцова. Следствие утверждало, что за убийство политика им была обещана сумма в 15 миллионов рублей. Мотивы и личности организаторов так и не удалось установить. Все участники преступления были приговорены к лишению свободы от 11 до 20 лет.