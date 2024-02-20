В российском регионе согласовали акцию памяти Немцова

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Вахта памяти Бориса Немцова на площади Труда. Екатеринбург, цветы, вахта памяти, немцов борис фото
В Алтайском крае пройдет акция памяти Бориса Немцова, заявили в партии «Яблоко» Фото:
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Убийство Бориса Немцова

В Барнауле согласовали проведение акции памяти политика Бориса Немцова. Об этом рассказали в региональном отделении партии «Яблоко».

«Намерены провести акцию в память о политике Борисе Немцове. Акцию согласовали с барнаульской администрацией», — передает сообщение партии «Газета.ru». Там добавили, что проведение акции запланировано на площади Свободы, рядом с памятником «Прощание», установленным в память жертвам политических репрессий.

Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. В результате произошедшего были задержаны Азор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев. Считается, что именно последний выстрелил в Немцова. Следствие утверждало, что за убийство политика им была обещана сумма в 15 миллионов рублей. Мотивы и личности организаторов так и не удалось установить. Все участники преступления были приговорены к лишению свободы от 11 до 20 лет.

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В Барнауле согласовали проведение акции памяти политика Бориса Немцова. Об этом рассказали в региональном отделении партии «Яблоко». «Намерены провести акцию в память о политике Борисе Немцове. Акцию согласовали с барнаульской администрацией», — передает сообщение партии «Газета.ru». Там добавили, что проведение акции запланировано на площади Свободы, рядом с памятником «Прощание», установленным в память жертвам политических репрессий. Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. В результате произошедшего были задержаны Азор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев. Считается, что именно последний выстрелил в Немцова. Следствие утверждало, что за убийство политика им была обещана сумма в 15 миллионов рублей. Мотивы и личности организаторов так и не удалось установить. Все участники преступления были приговорены к лишению свободы от 11 до 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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