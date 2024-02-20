Текслер доложил Матвиенко о реновации детских лагерей в Челябинской области

20 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко выслушала доклад Алексея Текслера в ходе совещания по реализации программы обновления инфраструктуры детских лагерей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля в ходе совещания по модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления доложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко о реновации детских лагерей в регионе. Текслер вышел на связь с Матвиенко из детского лагеря «Лесная сказка» в Пластовском районе, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы проводим полную реновацию детского лагеря, обновляем инфраструктуру, делаем ремонты в действующих корпусах, новое спортивное ядро. Что касается учебной составляющей, строим новый корпус, плюс сцену, и, конечно, два новых теплых корпуса. Здесь могут разместиться до 100 детей. В каждом корпусе есть два больших образовательных пространства. Каждый корпус оформлен по-своему. Первый посвящен сказам Павла Бажова, второй — истории и природе Пластовского района», — обратился к участникам совещания Алексей Текслер. Лагерь «Лесная сказка» станет базой для «Движения первых» и движения «Орлята России», Текслер добавил, что в Челябинской области системно идет реновация детских лагерей, третий год действует соответствующая региональная программа. Он выразил благодарность за поддержку области в реализации программы на федеральном уровне. В рамках второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, инициированного Советом Федерации, в стране приняли участие 16 регионов. В ходе реализации программы в детских лагерях построено 40 новых жилых корпусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 февраля в ходе совещания по модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления доложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко о реновации детских лагерей в регионе. Текслер вышел на связь с Матвиенко из детского лагеря «Лесная сказка» в Пластовском районе, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Мы проводим полную реновацию детского лагеря, обновляем инфраструктуру, делаем ремонты в действующих корпусах, новое спортивное ядро. Что касается учебной составляющей, строим новый корпус, плюс сцену, и, конечно, два новых теплых корпуса. Здесь могут разместиться до 100 детей. В каждом корпусе есть два больших образовательных пространства. Каждый корпус оформлен по-своему. Первый посвящен сказам Павла Бажова, второй — истории и природе Пластовского района», — обратился к участникам совещания Алексей Текслер. Лагерь «Лесная сказка» станет базой для «Движения первых» и движения «Орлята России», Текслер добавил, что в Челябинской области системно идет реновация детских лагерей, третий год действует соответствующая региональная программа. Он выразил благодарность за поддержку области в реализации программы на федеральном уровне. В рамках второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, инициированного Советом Федерации, в стране приняли участие 16 регионов. В ходе реализации программы в детских лагерях построено 40 новых жилых корпусов.