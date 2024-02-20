«Дочка» американской Pfizer попыталась оставить тюменцев без лекарства от рака

Суд не стал вводить обеспечительные меры и останавливать закупку препарата Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания Agouron Pharmaceuticals, входящая в фармацевтический концерн Pfizer (США), попыталась остановить закупку препарата для лечения рака почек, который для тюменцев закупает департамент здравоохранения региона. Информация содержится в решении суда. Арбитраж отказал истцу в его требованиях.

«Agouron Pharmaceuticals (входящая в концерн Pfizer — прим. ред.) обратилась в суд с просьбой приостановить исполнение контракта на поставку препарата „Акситиниб“, заключенного между департаментом здравоохранения Тюменской области и ООО „Медицинские средства защиты“. А также запретить последнему продавать лекарство в России и наложить арест на все имеющиеся у него единицы препарата», — следует из материалов судебного дела, рассмотренного Арбитражным судом региона.

Американская компания заявила, что собирается предъявить иск к департаменту и поставщику. Причиной стало то, что «Акситиниб», использующийся для лечения рака почек, является воспроизведенным. А патент на оригинальный препарат «Инлита» как раз принадлежит Agouron Pharmaceuticals. Поэтому продажа других лекарств с аналогичным действием приносит компании убытки.

В будущем компания планирует подать иск о защите прав на изобретение. Однако, согласно ее позиции, если сейчас не приостановить закупку и дать депздраву приобрести лекарство, даже в случае победы в суде Agouron Pharmaceuticals все равно понесет потери, которые нельзя будет возместить.

Несмотря на доводы компании суд не стал вводить требуемые обеспечительные меры. В Арбитраже посчитали, что Agouron Pharmaceuticals не смогла привести достаточных доводов для принятия такого решения.