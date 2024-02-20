Олег Навальный объявлен в розыск
новость из сюжетаНавальный* скончался в колонии
МВД России вновь объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Олега. Информация о нем появилась в базе ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — информация приведена в базе МВД. Отмечается, что брат Навального Олег переобъявлен в розыск.
* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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