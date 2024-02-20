Брата Навального* переобъявили в розыск. Скрин

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Приговор Олегу и Алексею Навальным дело Ив Роше, навальный олег
Олег Навальный объявлен в розыск Фото:
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Навальный* скончался в колонии

МВД России вновь объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Олега. Информация о нем появилась в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — информация приведена в базе МВД. Отмечается, что брат Навального Олег переобъявлен в розыск.

* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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МВД России вновь объявило в розыск брата Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Олега. Информация о нем появилась в базе ведомства. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — информация приведена в базе МВД. Отмечается, что брат Навального Олег переобъявлен в розыск. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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