Свердловские «короли госзаказа» попали под уголовное дело

20 февраля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили дело из-за мошенничества по контрактам свердловского Управления автодорог Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «УралДорТехнологии» — один из ведущих подрядчик свердловских властей — столкнулся с серьезными проблемами. Как стало известно URA.RU, управление СК по Кировскому району Екатеринбурга расследует уголовное дело о мошенничестве с деньгами на обслуживание нескольких участков региональных трасс. Копия постановления о возбуждении дела есть в распоряжении URA.RU. Согласно материалам, в 2020 году между Управлением автодорог Свердловской области, которое в тот момент возглавлял Вячеслав Данилов, и «УралДорТехнологиями» в лице управляющего Романа Жданова были заключены два контракта на выполнение работ по содержанию дорог регионального значения (ремонт освещения и ограждений, мостов, нанесение разметки, уборка снега). Сумма одного контракта — 1,3 млрд рублей, второго — 925,6 млн рублей. В октябре—ноябре 2022-го «неустановленные лица из числа руководителей „УралДорТехнологий“» предоставили Управлению фиктивные документы с ложной информацией о выполненных работах и справки о расходах, при этом фактически работы в полном объеме не выполнили. И получили от введенного в заблуждение Управления больше двух миллионов рублей. «Таким образом, в действиях неустановленных лиц из числа руководителей ООО „УралДорТехнологии“ усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 159 УК РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере», — говорится в документе. В пресс-службе Управления автодорог переадресовали в департамент информационной политики региона. В департаменте ответили, что уточняющие вопросы лучше задавать правоохранительным органам. Вячеслав Данилов, чья фамилия фигурирует в документах, сейчас находится под арестом по уголовному делу о коррупции. Его задержали в сентябре 2023 года и сразу сняли с должности. По версии следствия, он якобы взял деньги с компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Свою вину Данилов не признает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «УралДорТехнологии» — один из ведущих подрядчик свердловских властей — столкнулся с серьезными проблемами. Как стало известно URA.RU, управление СК по Кировскому району Екатеринбурга расследует уголовное дело о мошенничестве с деньгами на обслуживание нескольких участков региональных трасс. Копия постановления о возбуждении дела есть в распоряжении URA.RU. Согласно материалам, в 2020 году между Управлением автодорог Свердловской области, которое в тот момент возглавлял Вячеслав Данилов, и «УралДорТехнологиями» в лице управляющего Романа Жданова были заключены два контракта на выполнение работ по содержанию дорог регионального значения (ремонт освещения и ограждений, мостов, нанесение разметки, уборка снега). Сумма одного контракта — 1,3 млрд рублей, второго — 925,6 млн рублей. В октябре—ноябре 2022-го «неустановленные лица из числа руководителей „УралДорТехнологий“» предоставили Управлению фиктивные документы с ложной информацией о выполненных работах и справки о расходах, при этом фактически работы в полном объеме не выполнили. И получили от введенного в заблуждение Управления больше двух миллионов рублей. «Таким образом, в действиях неустановленных лиц из числа руководителей ООО „УралДорТехнологии“ усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 159 УК РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере», — говорится в документе. В пресс-службе Управления автодорог переадресовали в департамент информационной политики региона. В департаменте ответили, что уточняющие вопросы лучше задавать правоохранительным органам. Вячеслав Данилов, чья фамилия фигурирует в документах, сейчас находится под арестом по уголовному делу о коррупции. Его задержали в сентябре 2023 года и сразу сняли с должности. По версии следствия, он якобы взял деньги с компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Свою вину Данилов не признает.