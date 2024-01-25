25 января 2024

Бывшего главного свердловского дорожника оставили в СИЗО

Экс-начальнику управления свердловских автодорог Данилову продлили арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, данилов вячеслав
Вячеслав Данилов попал под подозрения силовиков осенью 2023 года Фото:

Бывшему начальнику управления автодорог Свердловской области Вячеславу Данилову, которого подозревают в получении крупной взятки, продлили арест. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде.

Данилов будет находиться в СИЗО по 17 марта. «Вчера сторона защиты попыталась оспорить это решение, но суд отклонил их ходатайство», — добавили в пресс-службе облсуда.

Силовики задержали Данилова в сентябре 2023 года. После этого его сняли с должности. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Мужчину отправили в СИЗО.

Данилов работал на «ЕВРАЗ НТМК» и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности замначальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство.

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Бывшему начальнику управления автодорог Свердловской области Вячеславу Данилову, которого подозревают в получении крупной взятки, продлили арест. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском областном суде. Данилов будет находиться в СИЗО по 17 марта. «Вчера сторона защиты попыталась оспорить это решение, но суд отклонил их ходатайство», — добавили в пресс-службе облсуда. Силовики задержали Данилова в сентябре 2023 года. После этого его сняли с должности. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Мужчину отправили в СИЗО. Данилов работал на «ЕВРАЗ НТМК» и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности замначальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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