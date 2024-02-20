В фонде Путина отметили заслуги свердловских бойцов ЧВК «Вагнер»

20 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Свердловским вагнеровцам вручили госнаграды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге ветеранам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в спецоперации РФ на Украине, вручили госнаграды. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Церемония началась в 17 часов. На мероприятии присутствовали помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с ветеранами Алексей Попов, Герой РФ Сергей Воронин, руководитель свердловского фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов, депутат гордумы, ветеран спецназа ФСБ Сергей Павленко и руководитель свердловского отделения ЧВК «Вагнер» Иван Гагарин. Ожидалось, что на вручении будет и главный федеральный инспектор по Свердловской области полпреда в УрФО Михаил Богинский (бывший глава свердловского СКР). Но его не было. Почетные гости вручили ветеранам Ордены Мужества, черные кресты ЧВК «Вагнер» и медали «За отвагу». «Большое спасибо Вам за мужество и героизм. Разрешите поздравить вас с 23 февраля и пожелать здоровья и благополучия», — сказал Попов вагнеровцам. Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.

В Екатеринбурге ветеранам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в спецоперации РФ на Украине, вручили госнаграды. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Церемония началась в 17 часов. На мероприятии присутствовали помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с ветеранами Алексей Попов, Герой РФ Сергей Воронин, руководитель свердловского фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов, депутат гордумы, ветеран спецназа ФСБ Сергей Павленко и руководитель свердловского отделения ЧВК «Вагнер» Иван Гагарин. Ожидалось, что на вручении будет и главный федеральный инспектор по Свердловской области полпреда в УрФО Михаил Богинский (бывший глава свердловского СКР). Но его не было. Почетные гости вручили ветеранам Ордены Мужества, черные кресты ЧВК «Вагнер» и медали «За отвагу». «Большое спасибо Вам за мужество и героизм. Разрешите поздравить вас с 23 февраля и пожелать здоровья и благополучия», — сказал Попов вагнеровцам. Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.