Александр Моор рассказал, как регион готовится к сезону пожаров

Моор: в Тюменской области стало больше пожарных и техники для борьбы с огнем

Губернатор держит на контроле вопросы подготовки к пожароопасному сезону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области нарастили численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований, а также выделили деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Александр Моор провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По словам губернатора, регион продолжает наращивать численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований. Технику существенно обновило и областное управление МЧС России по Тюменской области», — передает инфоцентр властей заявление Александра Моора.

Губернатор подчеркнул, что сложная обстановка с пожарами в 2023 году дала всем ответственным структурам важный урок. В настоящее время муниципалитетам региона выделяются деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах.