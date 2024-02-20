Александр Моор рассказал, как регион готовится к сезону пожаров

Моор: в Тюменской области стало больше пожарных и техники для борьбы с огнем
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
Губернатор держит на контроле вопросы подготовки к пожароопасному сезону Фото:

В Тюменской области нарастили численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований, а также выделили деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Александр Моор провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По словам губернатора, регион продолжает наращивать численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований. Технику существенно обновило и областное управление МЧС России по Тюменской области», — передает инфоцентр властей заявление Александра Моора.

Губернатор подчеркнул, что сложная обстановка с пожарами в 2023 году дала всем ответственным структурам важный урок. В настоящее время муниципалитетам региона выделяются деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах.

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В Тюменской области нарастили численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований, а также выделили деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Александр Моор провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По словам губернатора, регион продолжает наращивать численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований. Технику существенно обновило и областное управление МЧС России по Тюменской области», — передает инфоцентр властей заявление Александра Моора. Губернатор подчеркнул, что сложная обстановка с пожарами в 2023 году дала всем ответственным структурам важный урок. В настоящее время муниципалитетам региона выделяются деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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