Александр Моор рассказал, как регион готовится к сезону пожаров

В Тюменской области нарастили численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований, а также выделили деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Александр Моор провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По словам губернатора, регион продолжает наращивать численность и техническую оснащенность пожарных и лесопожарных формирований. Технику существенно обновило и областное управление МЧС России по Тюменской области», — передает инфоцентр властей заявление Александра Моора.
Губернатор подчеркнул, что сложная обстановка с пожарами в 2023 году дала всем ответственным структурам важный урок. В настоящее время муниципалитетам региона выделяются деньги на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.