Дизайнера позвали представить коллекцию в Дубай после пермского показа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский дизайнер Татьяна Бауэр представила свои наряды на модном показе Fashion Factor, который проходил в Дубае в феврале 2024 года. Ее коллекцию высоко оценили организаторы мероприятия, а также приглашенные знаменитости, среди которых была бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня. Об этом URA.RU рассказала Татьяна Бауэр.

«Коллекция выделялась среди прочих своей яркостью и стилем, так как большинство нарядов, представленных другими дизайнерами, были вечерними. За кулисами подходила Виктория Боня, смотрела коллекцию, положительно оценила. Основатель Fashion Factor предлагал встретиться, сделать фотосессию. Но я не смогла принять предложение, так как я улетала в Россию на следующий день», — рассказала дизайнер корреспонденту агентства.

Татьяна Бауэр добавила, что приглашение в Дубай ей вручили на пермском проекте Eurasia Fashion. Сначала дизайнеру предложили принять участие в арабской неделе моды, но там основной акцент идет на вечерние платья. Так как пермячке ближе тема футуризма, ее вместо этого позвали на Fashion Factor. «Времени для подготовки было мало. Участники представляли коллекции, в которых более 15 моделей, но я за месяц успела сделать только 10», — отметила дизайнер.

Собеседница агентства уточнила, что для создания коллекции вдохновлялась спорткарами. Яркие наряды представляли местные модели. Кроме пермячки участие в мероприятии принял участие еще один российский дизайнер, но в основном свои наряды представляли иностранцы. «На удивление стильных коллекций было мало. Сложный крой или продуманный дизайн я не увидела. Само мероприятие было отлично организовано. Особенно понравилась площадка, где оно проходило», — поделилась пермячка.

На этом участие пермячки в международных показах не заканчивается. Девушка получила приглашение приехать на Fashion Factor, который пройдет в июне, а также на World Fashion Weekend. Оба мероприятия состоятся в Дубае.

При создании коллекции пермячка вдохновлялась спорткарами Фото: Татьяна Бауэр