Власти продали семье экс-депутата свердловского заксо «путинский» совхоз

20 февраля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Компания «Некрасово-1» принадлежит дочерям Анатолия Павлова (владелец АО «Пневмостроймашина») Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) продало семье бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Павлова 74% акций совхоза «Шумихинский» (в распоряжении области осталось 26% акций). Покупка обошлась семье Павлова в 222 млн рублей. «Акции были выкуплены компанией „Некрасово-1“, которой владеют дочери Анатолия Павлова. Компания „Некрасово-1“ была единственным участником аукциона, она получила 212,6 тыс. обыкновенных акций», — пишет «Бизнес Журнал. Урал». Имущество совхоза расположено в селе Бродово Горноуральского городского округа. С 2019 по 2022 год у предприятия ежегодно росла выручка с 500,1 млн рублей до 992,9 млн рублей, чистая прибыль за аналогичный период увеличилась со 104,7 млн рублей до 392,7 млн рублей. Шумихинский совхоз был образован в 1968 году в результате укрупнения Петрокаменского совхоза. 90-е годы серьезно ударили по предприятию, которое практически развалилось. В 2010 году в коровнике произошел пожар. Учительница из тагильской школы Ольга решила помочь предприятию. Педагог написала письмо Владимиру Путину. Автора послания пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где состоялся телемост с главой государства. В итоге был разработан план, в рамках которого «Россельхозбанк» выделил кредит на 15 миллионов рублей, а 2,5 миллиона совхоз вложил из собственных средств. Новая ферма была построена в 2014 году. С тех пор в народе ферму называют «путинской». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловское министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО) продало семье бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Павлова 74% акций совхоза «Шумихинский» (в распоряжении области осталось 26% акций). Покупка обошлась семье Павлова в 222 млн рублей. «Акции были выкуплены компанией „Некрасово-1“, которой владеют дочери Анатолия Павлова. Компания „Некрасово-1“ была единственным участником аукциона, она получила 212,6 тыс. обыкновенных акций», — пишет «Бизнес Журнал. Урал». Имущество совхоза расположено в селе Бродово Горноуральского городского округа. С 2019 по 2022 год у предприятия ежегодно росла выручка с 500,1 млн рублей до 992,9 млн рублей, чистая прибыль за аналогичный период увеличилась со 104,7 млн рублей до 392,7 млн рублей. Шумихинский совхоз был образован в 1968 году в результате укрупнения Петрокаменского совхоза. 90-е годы серьезно ударили по предприятию, которое практически развалилось. В 2010 году в коровнике произошел пожар. Учительница из тагильской школы Ольга решила помочь предприятию. Педагог написала письмо Владимиру Путину. Автора послания пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где состоялся телемост с главой государства. В итоге был разработан план, в рамках которого «Россельхозбанк» выделил кредит на 15 миллионов рублей, а 2,5 миллиона совхоз вложил из собственных средств. Новая ферма была построена в 2014 году. С тех пор в народе ферму называют «путинской».