Житель Омска помогал мошенникам обманывать тюменских пенсионеров

Житель Омска, помогавший мошенникам, отправлен под арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Омска приезжал в Тюменскую область для того, чтобы забирать деньги у местных пенсионеров, которых по телефону обманули мошенники. Об этом сообщает официальный сайт МВД Медиа.

«Мужчина был задержан по месту жительства в городе Омске во взаимодействии с местными оперативниками. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что предложение о заработке нашел в одном из мессенджеров. Куратор велел ему отправиться в Тюменскую область. На поезде он добрался до города Ишима, где снял квартиру. Затем на протяжении двух дней по указанию нанимателя посещал граждан, проживающих в Абатске, Бердюжье и Казанском», — указано на официальном сайте МВД Медиа.

Злоумышленники действовали по «классической схеме»: звонили своим жертвам и сообщали, что их родственник спровоцировал ДТП. Для того чтобы ему «помочь», нужны деньги. По предварительным данным, от рук мошенников пострадали семь жителей Тюменской области: ущерб составил полтора миллиона рублей. Арестованный житель Омска за свои услуги получил приблизительно 7% от этой суммы. МО МВД России «Ишимский» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. За содеянное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.