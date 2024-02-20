У британского бегуна отказали почки после тысячи выпитых таблеток ибупрофена

20 февраля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Британец выпил за месяц 1176 таблеток ибупрофена Фото: Александр Елизаров © URA.RU У британского спортсмена, чье имя не называется, отказали почки после приема 1176 таблеток ибупрофена. Такое количество бегун употребил всего за один месяц. Об этом сообщает LADbible. «Мужчина, известный как С. Б., на собственном горьком опыте убедился, что безрецептурное обезболивающее может быть столь же опасным, как и любое лекарство, если принимать его в избытке», — передает « Газета.Ru » со ссылкой на LADbible. Бегун принимал до 28 таблеток в день. Это продолжалось пару недель, пока он не проглотил горсть ибупрофена и не попал в больницу. Оказалось, что лекарство «застряло у него в груди». Спортсмен почувствовал вкус крови, его рвало кровью, его стул стал тревожно темным, с мочевыделительной системой также возникли проблемы. В конце концов парень попал в больницу, жалуясь на эти симптомы, а также на головокружение, боли и усталость. Дальнейшие тесты показали, что чрезмерное употребление ибупрофена вызвало у него язвы в пищеводе и желудке, которые начали кровоточить. Помимо того, что у него отказали почки. Ранее врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что бесконтрольное использование слабительных средств может привести к расстройству дефекации (заболевание кишечника и, особенно, прямой кишки), а также к диарее, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов и хроническим запорам. При этом дисбаланс электролитов может негативно повлиять на работу почек и сердца, привести к судорогам или внезапной остановке сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У британского спортсмена, чье имя не называется, отказали почки после приема 1176 таблеток ибупрофена. Такое количество бегун употребил всего за один месяц. Об этом сообщает LADbible. «Мужчина, известный как С. Б., на собственном горьком опыте убедился, что безрецептурное обезболивающее может быть столь же опасным, как и любое лекарство, если принимать его в избытке», — передает «Газета.Ru» со ссылкой на LADbible. Бегун принимал до 28 таблеток в день. Это продолжалось пару недель, пока он не проглотил горсть ибупрофена и не попал в больницу. Оказалось, что лекарство «застряло у него в груди». Спортсмен почувствовал вкус крови, его рвало кровью, его стул стал тревожно темным, с мочевыделительной системой также возникли проблемы. В конце концов парень попал в больницу, жалуясь на эти симптомы, а также на головокружение, боли и усталость. Дальнейшие тесты показали, что чрезмерное употребление ибупрофена вызвало у него язвы в пищеводе и желудке, которые начали кровоточить. Помимо того, что у него отказали почки. Ранее врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что бесконтрольное использование слабительных средств может привести к расстройству дефекации (заболевание кишечника и, особенно, прямой кишки), а также к диарее, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов и хроническим запорам. При этом дисбаланс электролитов может негативно повлиять на работу почек и сердца, привести к судорогам или внезапной остановке сердца.