Путин отметил, что у России много сторонников даже среди недружественных стран

Многие страны проявляют интерес к идеям России, заявил Владимир Путин
У России становится все больше сторонников. Некоторые из них даже среди недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что особенно в сфере традиционных ценностей у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Президент добавил, что многие страны проявляют интерес к идеям России, в том числе в сфере экономики.
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