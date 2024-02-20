Путин отметил, что у России много сторонников даже среди недружественных стран

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Многие страны проявляют интерес к идеям России, заявил Владимир Путин Фото:

У России становится все больше сторонников. Некоторые из них даже среди недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что особенно в сфере традиционных ценностей у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Президент добавил, что многие страны проявляют интерес к идеям России, в том числе в сфере экономики.

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У России становится все больше сторонников. Некоторые из них даже среди недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». «Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что особенно в сфере традиционных ценностей у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Президент добавил, что многие страны проявляют интерес к идеям России, в том числе в сфере экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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