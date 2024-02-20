Путин отметил, что у России много сторонников даже среди недружественных стран

20 февраля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Многие страны проявляют интерес к идеям России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России становится все больше сторонников. Некоторые из них даже среди недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». «Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что особенно в сфере традиционных ценностей у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Президент добавил, что многие страны проявляют интерес к идеям России, в том числе в сфере экономики.

У России становится все больше сторонников. Некоторые из них даже среди недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». «Даже в недружественных России странах у нее есть много союзников», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что особенно в сфере традиционных ценностей у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Президент добавил, что многие страны проявляют интерес к идеям России, в том числе в сфере экономики.