Песков: Путин уже провел встречу с Шойгу

Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу (справа на фото), заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее по ситуации после взятия Авдеевки Владимиру Путину лично докладывал Сергей Шойгу. Также о положении в городе доложил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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