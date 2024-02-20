Песков: Путин уже провел встречу с Шойгу

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Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу (справа на фото), заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее по ситуации после взятия Авдеевки Владимиру Путину лично докладывал Сергей Шойгу. Также о положении в городе доложил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее по ситуации после взятия Авдеевки Владимиру Путину лично докладывал Сергей Шойгу. Также о положении в городе доложил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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