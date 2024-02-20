Linkin Park выпустит песню с участием вокала Беннингтона

20 февраля 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Linkin Park выпустит песню с участием Честера Беннингтона Фото: Aftonbladet/Zuma/TASS Неопубликованная песня, в записи которой принял участие лидер американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон, который скончался в 2017 году, готовится к выпуску. Об этом рассказали участники группы. «Linkin Park выпустит ранее неопубликованную песню, в записи которой участвовал лидер коллектива Честер Беннингтон, умерший в 2017 году», — рассказали музыканты в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Группа поделилась тизером новой песни «Friendly Fire», которая станет доступна слушателям в ближайшее время. Трек был записан во время работы над последним альбомом «One More Light», который стал последним проектом Честера Беннингтона перед его смертью. Дата релиза песни пока неизвестна, но ожидается, что это будет значимое музыкальное событие для поклонников группы Linkin Park. Честер Беннингтон 20 июля 2017 года был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Позже стало известно, что причиной смерти было самоубийство. Во время обнаружения его тела были найдены бутылки от алкоголя, но наркотики не были обнаружены, передают «Дни.ру». Вдова музыканта сообщила полиции, что Беннингтон долгое время боролся с наркотической зависимостью и депрессией и после попытки самоубийства в 2006 году принимал антидепрессанты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неопубликованная песня, в записи которой принял участие лидер американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон, который скончался в 2017 году, готовится к выпуску. Об этом рассказали участники группы. «Linkin Park выпустит ранее неопубликованную песню, в записи которой участвовал лидер коллектива Честер Беннингтон, умерший в 2017 году», — рассказали музыканты в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Группа поделилась тизером новой песни «Friendly Fire», которая станет доступна слушателям в ближайшее время. Трек был записан во время работы над последним альбомом «One More Light», который стал последним проектом Честера Беннингтона перед его смертью. Дата релиза песни пока неизвестна, но ожидается, что это будет значимое музыкальное событие для поклонников группы Linkin Park. Честер Беннингтон 20 июля 2017 года был найден мертвым в своем доме в Калифорнии. Позже стало известно, что причиной смерти было самоубийство. Во время обнаружения его тела были найдены бутылки от алкоголя, но наркотики не были обнаружены, передают «Дни.ру». Вдова музыканта сообщила полиции, что Беннингтон долгое время боролся с наркотической зависимостью и депрессией и после попытки самоубийства в 2006 году принимал антидепрессанты.