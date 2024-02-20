В Белом доме назвали дату объявления крупного пакета санкций против РФ из-за Навального*

США 23 февраля объявят о крупном пакете санкций против РФ из-за Навального*
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США 23 февраля выпустят крупный пакет санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Соединенные Штаты Америки планируют объявить 23 февраля о введении широкомасштабных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказали в Белом доме.

«США 23 февраля объявят крупный пакет санкций против России», — передает заявление Белого дома РИА Новости. Там добавили, что новый пакет санкций связан с ситуацией со смертью Навального.

Алексей Навальный 16 февраля скончался в исправительной колонии №3 ЯНАО, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо во время прогулки.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Соединенные Штаты Америки планируют объявить 23 февраля о введении широкомасштабных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказали в Белом доме. «США 23 февраля объявят крупный пакет санкций против России», — передает заявление Белого дома РИА Новости. Там добавили, что новый пакет санкций связан с ситуацией со смертью Навального. Алексей Навальный 16 февраля скончался в исправительной колонии №3 ЯНАО, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо во время прогулки. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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