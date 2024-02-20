В Белом доме назвали дату объявления крупного пакета санкций против РФ из-за Навального*

Соединенные Штаты Америки планируют объявить 23 февраля о введении широкомасштабных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказали в Белом доме.
«США 23 февраля объявят крупный пакет санкций против России», — передает заявление Белого дома РИА Новости. Там добавили, что новый пакет санкций связан с ситуацией со смертью Навального.
Алексей Навальный 16 февраля скончался в исправительной колонии №3 ЯНАО, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо во время прогулки.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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